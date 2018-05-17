Антикорупційна прокуратура програла суд у справі про розкрадання палива для армії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гулевич у суді

«Справжній злочин - це залишити без палива воюючу армію, тобто поставити під реальну загрозу боєздатність і життя товаришів по службі»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла військовим черговий суд у справі про розкрадання палива для армії на 150 мільйонів гривень, пише «Обозреватель».

Як повідомив адвокат Олег Бабич, який захищає підозрюваного директора департаменту закупівель Міністерства оборони, полковника Володимира Гулевича 8 травня 2018 року Апеляційний суд Києва підтвердив законність рішення слідчого судді Солом'янського районного суду про відмову в усуненні з посади полковника.

«Суд фактично встановив, що досудове розслідування завершено, але ні в детективів, ні прокурорів немає доказів щодо несумлінної поведінки підзахисного», - уточнив адвокат Бабич.

В судовому засіданні сам полковник підкреслив, що якби він знав, що через договори про закупівлі палива його відсторонять від посади, заарештують все майно сім'ї, а його самого посадять під цілодобовий арешт, то все одно підписав би ці договори.

«Справжній злочин - це залишити без палива воюючу армію, тобто поставити під реальну загрозу боєздатність і життя товаришів по службі», - сказав полковник.

Адвокат Олег Бабич також зазначив: «Результати розслідування показують тільки одне - чинне законодавство про державні закупівлі вимагає внесення кардинальних змін, щоб уникнути в майбутньому аналогічних безглуздих ударів. Справа підлягає закриттю за відсутністю складу злочину або з постановою виправдувального вироку».

У САП поки утримуються від будь-яких коментарів у цій справі.

Як раніше повідомлялося в ЗМІ, порушення НАБУ кримінальної справи стосовно директора департаменту держзакупівель Міністерства призвело до того, що в 2017 році Збройні сили не отримали пального на 676 млн грн, а договори з постачальниками були розірвані.