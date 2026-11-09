П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції

Тедді Рінер: Франції не потрібен професійний політик, який читає лекції і ледарює цілими днями

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 18 квітня 2027 року

П'ятиразовий чемпіон Олімпійських ігор з дзюдо француз Тедді Рінер має намір поборотися за пост президента Франції у 2027 році. Про це він повідомив у Instagram, інформує «Главком».

«Мене звуть Тедді Рінер, і сьогодні я говорю це, дивлячись вам прямо в очі. Я балотуюся на президентських виборах 2027 року», – зазначив дзюдоїст.

Спортсмен наголосив, що Франція «дедалі більше згинається під вагою боргу», а «вулиці віддані на відкуп хуліганам».

«Франції не потрібен професійний політик, який читає лекції і ледарює цілими днями. Їй потрібні здоровий глузд, твердість, справедливість і держава, яка наводить порядок», – наголосив він.

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 18 квітня 2027 року.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.