Антикорупційного прокурора Холодницького можуть відсторонити від посади документ



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Глава САП Назар Холодницький оприлюднив два документи, які отримав із Офісу генерального прокурора Фото: Главком

Керівнику Антикорупційної прокуратури Холодницькому закидають дисциплінарний проступок

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького можуть відсторонити від посади. Йому закидають дисциплінарний проступок.

Відповідні документи Холодницький виклав у Facebook.

Зокрема, він опублікував повідомлення кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг. У ньому говориться, що завтра о 10:00 комісія розгляне клопотання про відсторонення Холодницького від займаної посади до завершення дисциплінарного розслідування.

В іншому документі йдеться, що скаргу подав керівник Генеральної інспекції Офісу генпрокурора. Скарга містить службову інформацію, документу присвоєно гриф «Для службового користування», тому про суть дисциплінарного проступку поки невідомо.

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що службове розслідування щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі.

30 листопада у Холодницького закінчується термін повноважень і за законом, і за контрактом.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурорка пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

«...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу», - зазначила Венедіктова.

В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.