Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення, – Венедіктова
Дисциплінарну скаргу стосовно Холодницького передали на розгляд дисциплінарної комісії
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що службове розслідування щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі.
Вона сказала про це в інтерв’ю агенції «Українські новини».
«Службове розслідування завершено. Факти порушення вимог КПК, закону «Про прокуратуру» і положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження», – сказала вона.
За словами Венедіктової, дисциплінарну скаргу стосовно Холодницького передали на розгляд дисциплінарної комісії.
При цьому генеральний прокурор висловила думку, що у Холодницького є шанс переобратися на другий термін.
«Ми відкриваємо конкурс на нового керівника САП, і якщо Назар Іванович захоче взяти в ньому участь, якщо члени комісії його оберуть, то who knows. Подивимося. Якщо він візьме участь у конкурсі і переможе в ньому, то чому ні?», – сказала Венедіктова.
За її словами, 30 листопада у Холодницького закінчується термін повноважень і за законом, і за контрактом.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.
«...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу», - зазначила Венедіктова.
В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.