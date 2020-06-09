Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення, – Венедіктова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Венедіктова заявила, що службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення

Дисциплінарну скаргу стосовно Холодницького передали на розгляд дисциплінарної комісії

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що службове розслідування щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі.

Вона сказала про це в інтерв’ю агенції «Українські новини».

«Службове розслідування завершено. Факти порушення вимог КПК, закону «Про прокуратуру» і положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження», – сказала вона.

За словами Венедіктової, дисциплінарну скаргу стосовно Холодницького передали на розгляд дисциплінарної комісії.

При цьому генеральний прокурор висловила думку, що у Холодницького є шанс переобратися на другий термін.

«Ми відкриваємо конкурс на нового керівника САП, і якщо Назар Іванович захоче взяти в ньому участь, якщо члени комісії його оберуть, то who knows. Подивимося. Якщо він візьме участь у конкурсі і переможе в ньому, то чому ні?», – сказала Венедіктова.

За її словами, 30 листопада у Холодницького закінчується термін повноважень і за законом, і за контрактом.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

«...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу», - зазначила Венедіктова.

В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.