Антирекорд місцевих виборів: 67 кандидатів набрали нуль голосів і стали депутатами

Найбільше «нульових» депутатів пройшли в Сєвєродонецьку районну раду на Луганщині

В Україні 67 новообраних депутатів отримали нуль голосів в округах, але потрапили до місцевих рад. Це стало можливим через те, що депутати також балотувалися в списках прохідних партій, повідомив рух ЧЕСНО.

За підрахунками, кожен другий «нульовий» депутат – представник «Опозиційної платформи – За життя». Найбільше таких депутатів потрапили в місцеві органи влади в Луганській і Донецькій областях.

Найбільше «нульових» депутатів пройшли в Сєвєродонецьку районну раду на Луганщині – 20 із 54 депутатів райради. ОПЗЖ набрала 44% голосів на виборах і змогла провести в раду 24 депутати, з яких 13 отримали нуль голосів в окрузі.

Партія «Наш край» отримала 39% та можливість провести до ради 21 депутата, п'ять із них – «нульові». Першим номер цієї партії до райради є Сергій Шахов – повний тезка народного депутата Сергія Шахова від депутатської групи «Довіра». У ЧЕСНО припускають, що прізвище лідера партії могло вплинути на рейтинг політичної сили на виборах.

По одному «нульовому» депутату до Сєвєродонецької районної ради вдалося провести партіям «Опозиційний блок» і «Слуга Народу».

На другому місці за кількістю «нульових» депутатів – Новогродівська міська рада на Донеччині. Там 15 із 26 депутатів набрали нуль в окрузі: 5 представників від ОПЗЖ, троє – від «Партії захисників Вітчизни», по двоє – від «Слуги Народу» та «Опоблоку» та по одному – від «Української стратегії Гройсмана» й «Нашого краю».

На третьому місці опинилася Щастинська райрада на Луганщині, де обрали 9 із 38 депутатів із нулями. Четверо з них від ОПЗЖ та п'ятеро від «Нашого краю». На четвертому місці Волноваська райрада на Донеччині, де виявилося семеро «нульових» депутатів. П'ятеро від ОПЗЖ та двоє від «За майбутнє».

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