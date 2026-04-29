Формула-1 надала коментар щодо скасованих етапів на Близькому Сході

Наступний етап Формули-1 відбудеться з 1 по 3 травня 2026 року у США

Війна в Ірані вплинула на календар Формули-1

Головний фахівець із корпоративних зв'язків Формули-1 Ліам Паркер розповів, чи будуть проведені Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії в цьому сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RacingNews365.

Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії були скасовані через війну в Ірані

«Чи втрачені етапи на Близькому Сході цього року? Усі можуть подивитися телевізор, щодня бачать новини, наскільки ситуація мінлива та динамічна. Ніхто не знає, що відбудеться завтра, не кажучи вже про вересень чи жовтень», – заявив Паркер.

З двома перемогами в трьох гран-прі Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» вийшов на перше місце в загальному заліку та став наймолодшим лідером чемпіонату в історії. Італійський гонщик набрав 72 очки. Його напарник Джордж Расселл іде другим (63 пункти). Третій – пілот «Феррарі» Шарль Леклер (49 балів).

«Мерседес» впевнено йде нагорі Кубка конструкторів (135 очок). Нав'язати конкуренцію німецько-британській стайні намагається «Феррарі». Пілоти Скудерії набрали 90 пунктів.

До слова, нещодавно Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.