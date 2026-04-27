Батько легендарного пілота Формули-1 потрапив в аварію

Йос Ферстаппен не впорався з кермуванням на одній з ділянок траси

Батько чотириразового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен, потрапив у серйозну аварію під час другого етапу чемпіонату Бельгії – престижного Ралі Валлонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rallye Sport.

Деталі інциденту

Подія сталася вранці 26 квітня на одній із найпідступніших ділянок дистанції. Ралі Валлонії відоме своїми вузькими асфальтованими дорогами, що пролягають через бельгійські села та ліси, де надшвидкісні відрізки чергуються з технічно складними та закритими поворотами. Йос Ферстаппен, який виступав разом зі своїм постійним штурманом Яспером Вермюленом на автомобілі Skoda Fabia RS Rally2, не впорався з керуванням на високій швидкості, внаслідок чого болід вилетів із траси та врізався у перешкоду. Сила удару була настільки значною, що автомобіль був практично повністю розтрощений і не підлягає швидкому відновленню.

Попри візуально жахливі наслідки для техніки, системи безпеки ралійного авто спрацювали на відмінно: і пілот, і штурман змогли самостійно покинути салон. Згодом Ферстапен-старший підтвердив журналістам, що він та його напарник почуваються добре і не потребують госпіталізації.

Кар'єра Йоса Ферстаппена

Варто зазначити, що 54-річний нідерландець останнім часом став помітною фігурою у світі ралі. Після завершення кар'єри у Формулі-1, яка тривала з 1994 по 2003 рік, та перемоги в легендарному марафоні «24 години Ле-Мана» у класі LMP2 у 2008 році, він переключився на ралійні перегони, де минулого року навіть виборов титул чемпіона Бельгії. Ралі Валлонії вважається справжнім випробуванням навіть для професіоналів через поєднання мінливого покриття та високої ціни помилки, що вкотре підтвердив цей інцидент. Попри аварію, Ферстаппен-старший планує продовжувати виступи в сезоні, як тільки команда підготує новий автомобіль.

