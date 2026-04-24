Ердоган прокоментував повернення Формули-1 до Туреччини

glavcom.ua
фото: Reuters

Гран-прі Туреччини знову увійде до календаря Формули-1 з 2027 року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував повернення країни до календаря Формули-1. Про це повідомляє «Главком».

«Формула-1 входить до числа провідних спортивних подій світу завдяки своєму масштабу, молодій аудиторії та лідерству в автомобільних технологіях.

У нашій країні Формула-1 також користується величезною популярністю серед осіб різного віку, особливо серед молоді. Перегони охоплюють майже 19 мільйонів людей, а близько 7,5 мільйонів активно стежать за ними у соціальних мережах. Ми приймали Формулу-1 дев'ять разів: сім гонок з 2005 по 2011 рік та ще дві в період Covid – у 2020 та 2021 роках. «Істанбул Парк», особливо знаменитий своїм восьмим поворотом, знову прийме п'ять сезонів яскравих і якісних гонок з 2027 по 2031 рік», – заявив Ердоган.

Він заявив, що повернення Туреччини до календаря Формули-1 є підтвердженням високої довіри до країни.

«Ми знову виправдаємо цю довіру і проведемо етап на бездоганному рівні, як це робили раніше», – наголосив Ердоган.

Гран-прі Туреччини вперше увійшов до календаря Формули-1 у 2005 році та проводився до 2011 року. Після перерви етап двічі повертався до чемпіонату під час пандемії коронавірусу – у 2020 та 2021 роках.

Нагадаємо, Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно збільшила тривалість єдиної вільної практики на Гран-прі Маямі Формули-1 – замість стандартної однієї години команди отримають 90 хвилин на підготовку.

