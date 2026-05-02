Помер колишній пілот Формули-1 Дзанарді

Ілля Мандебура
Алекс Дзанарді після важкої аварії у 2001 став одним з найтитулованіших паралімпійців в історії Італії
фото: Action Images

У віці 59 років пішов із життя легендарний італійський гонщик та чотириразовий паралімпійський чемпіон Алекс Дзанарді. Про це повідомляє «Главком»

Обставини смерті

Його родина повідомила, що спортсмен помер мирно ввечері 1 травня 2026 року в оточенні найближчих людей. Його життя кардинально змінилося у вересні 2001 року після жахливої аварії на трасі Лаузіцринг у Німеччині, що призвела до ампутації обох ніг. Проте він продемонстрував неймовірну силу духу: італієць не лише повернувся за кермо гоночного автомобіля менш ніж за два роки, а й розпочаткував феноменальну кар'єру в паравелоспорті.

Чергове випробування спіткало чемпіона у червні 2020 року, коли під час благодійного велопробігу в Тоскані він зіткнувся з вантажівкою та отримав важкі травми голови. Після тривалого лікування, результати якого родина тримала в суворій таємниці, серце великого чемпіона, якого запам'ятають як символ автентичності, простоти та незламної людської гідності, зупинилося. 

Неймовірна кар'єра Дзанарді

Дзанарді розпочав свій шлях у великому спорті як пілот Формули-1, де виступав за команди Jordan, Minardi, Lotus та Williams, а пізніше став дворазовим чемпіоном престижної американської серії CART у 1997 та 1998 роках. Після ампутації Дзанарді став справжньою легендою Паралімпійського руху, здобувши загалом шість медалей на Іграх у Лондоні-2012 та Ріо-2016, серед яких чотири золоті та дві срібні нагороди. Окрім цього, на його рахунку 12 титулів чемпіона світу, що зробило його одним із найуспішніших параатлетів в історії та головним амбасадором паралімпійського спорту в Італії та світі. 

Нагадаємо, що батько легендарного пілота Формули-1 потрапив в аварію. Йос Ферстаппен, який виступав разом зі своїм постійним штурманом Яспером Вермюленом на автомобілі Skoda Fabia RS Rally2, не впорався з керуванням на високій швидкості, внаслідок чого болід вилетів із траси та врізався у перешкоду.

