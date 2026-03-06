Нові правила, старі фаворити: головні родзинки сезону Формули-1

Наступна епоха в історії Королеви автоспорту розпочнеться у найближчу неділю

Із гран-прі Австралії в Мельбурні бере старт сезон-2026 найпопулярнішої серії автоперегонів. Головні зміни міжсезоння і очікування від змагального року Формули-1 – у матеріалі «Главком».

Великі зміни у «Великому цирку», як ще називають Формулу-1, є нечастим явищем. Масштабне оновлення технічного регламенту, порівнюване з цьогорічним, востаннє трапилося понад 10 років тому. Тоді зміни призвели до тривалого домінування стайні «Мерседес», що з 2014 року виграла сім титулів чемпіона світу та вісім Кубків конструкторів, передусім зусиллями британського пілота Льюїса Гемілтона. Лише під кінець тієї ери позиції німецько-британської команди похитнули «Ред Булл» і «Макларен».

Звісно, впродовж попереднього десятиліття у Формулі-1 впроваджували новинки. Та їм бракувало розмаху, саме тієї масштабності. І ось в 2026 році чемпіонат запроваджує грандіозні технічні зміни, що впливають фактично на все – силові установки, аеродинаміку, розміри болідів, систему обгонів і багато іншого.

Клас'2026 Формули-1 фото: F1

Команди цьогоріч використовуватимуть абсолютно новий двигун, який еволюціонував із внутрішнього згоряння до гібридної системи. Ключовими словами в чемпіонаті поступово стали «електризація» та «екологія». Зокрема, електрична складова відтепер гарантуватиме майже половину потужності боліда, а планам досягнути 0% викидів до 2030 року сприятиме нове синтетичне паливо. Змінилися і боліди – стали коротшими та легшими. Якщо коротко, то чемпіонат світу повинен бути видовищнішим.

Нові силові установки

На перший погляд, зміни мінімальні. Мовляв, стайні використовуватимуть той же двигун V6 на 1,6 літра з турбонаддуванням. Утім, оновлений болід видаватиме менше енергії. Замість 550 кВт або звичніших 748 кінських сил, нові машини видаватимуть «всього» 400 кВт (544 «коники»). Компенсуватимуть втрати гібридна система та рекуператор енергії.

Саме в питанні двигунів «сіру зону» нового регламенту знайшла стайня «Мерседес». Усі елементи болідів перевіряють фахівці Міжнародної автомобільної федерації (ФІА). Одним із критеріїв допуску двигунів був рівень стиснення. Хитрі інженери команди використали норму, за якою тестування силових установок проводять за кімнатної температури. У таких умовах агрегат «Мерседеса» цілком вписався у новий регламент. Та інша справа, коли двигун виходить на робочі температури. Конкуренти переконані, що стайня виграватиме 0,3-0,4 секунди в інших команд лише на одному колі через таку хитрість.

Нові рекуператори енергії

Фанати Формули-1 зі стажем таке словосполучення чують не вперше. Донедавна двигуни складалися відразу з двох таких систем – MGU-K і MGU-H. Перший перетворював кінетичну енергію (гальмування в поворотах згодом додавало болідам потужності на розгонах), а другий працював із енергією тепловою (з вихлопних газів через турбокомпресор вироблялася електрика). Таке поєднання фактично створило найпотужніший двигун в історії автоспорту. Та мала така силова одну ваду – ціну. Враховуючи, що вже два десятиліття керівництво Формули-1 робить все, щоб команди витрачали менше, відмова від подвійного задоволення була питанням часу.

Тепер «Макларен», «Мерседес», «Ред Булл», «Феррарі» та інші стайні обладнані лише системою MGU-K. Колись на неї у загальному «кошику» потужності припадали скромні 120 кВт. Тепер же «електрика» додаватиме болідам цілих 350 кВт! Зросте в рази й значення батареї. Пілоти повинні опанувати роботу з акумулятором, навчитися рівномірному розподілу енергії, вміти правильно використовувати заряд в атаках і при обороні позицій. «Гола» швидкість давно перестала бути провідною у Формулі-1, та тепер ігнорування грамотної роботи з батареєю енергії коштуватиме втрати місць у протоколі. Така собі «Формула E на стероїдах», за влучним визначенням Макса Ферстаппена.

Нові розміри

У попередню епоху боліди Королеви автоспорту, як вболівальники називають Формулу-1, постійно ставали більшими. Машини ледь не щороку довшали та ставали важчими. Поступово боліди стали такими незграбними, що обгін у рівних умовах перетворювався на свято. Тепер же ширина машин зменшена до 1900 мм, а мінімальна маса знижена до 768 кг.

Іншою буде й гума. Пілоти використовуватимуть ті ж 18-дюймові шини. Однак, нові колеса будуть вужчими на 25 мм і 30 мм відповідно для передньої та задньої гум. Навіть така дрібниця дозволила зменшити загальну вагу боліда, а, отже, й покращити аеродинаміку. Спротив повітря буде меншим, але машини не надто втратять у зчепленні з асфальтом.

Боліди зазнали значних змін фото: Red Bull Content Pool

Аеродинаміка нових болідів узагалі стала повноцінною. Тепер і переднє, і заднє антикрила будуть рухливими. У поворотах машини матимуть високу притискну силу, а на прямих – низький спротив. Між цими двома режимами болід перемикатиметься впродовж кола, тобто самотужки корегуватиме баланс залежно від ситуації на трасі.

Усе це разом сприятиме збільшенню кількості обгонів, які там подобаються вболівальникам. Пілоти працюватимуть з новим режимом Overtake Mode. Боліди отримуватимуть додаткову електричну потужність, щоб обійти суперників. На короткий період гонщик для атаки матиме зростання потужності електродвигуна. Та ефективність напряму залежатиме від майстерності пілота – заряд енергії в батареї треба буде раціонально використовувати, щоб заощадити для обгону.

Старі пілоти

Торік ледь не третина пелотону (шість пілотів) була новачками. Хтось, як Андреа Кімі Антонеллі, Ізак Аджар і Олівер Берман, приємно вразив, інші – розчарували. Наприклад, Джека Дуена з команди «Альпін» фанати Формули-1 навряд коли-небудь побачать у чемпіонаті знову. Натомість в сезоні-2026 трендом буде досвід.

Навіть перша нова за багато років стайня зробила ставку на ветеранів. Американський «Кадилак» у бій поведуть 36-річні Серхіо Перес і Валттері Боттас. Мексиканець і фінський пілот стали очевидним вибором для команди чемпіона світу 1978 Маріо Андретті. Обох гонщиків можна описати словом «системний». А в час таких фундаментальних змін у технічному регламенті ця риса повинна принести користь.

Цьогоріч у чемпіонаті дебютуватиме лише один пілот. Британець індійсько-шведського походження Арвід Ліндблад зажив слави нового вундеркінда. Достатню кількість балів для суперліцензії – головного документа для виступів у F1 – юний пілот завоював у 17 років. Перший же етап він проведе на півшляху до 19-річчя. Розпочне кар'єру британський гонщик зі стайні «Рейсінг Буллз». Із цієї кузні талантів вийшли й кілька попередніх вундеркіндів – від мультичемпіонів Себастьяна Феттеля і згаданого Ферстаппена до того ж Аджара.

Арвід Ліндблад – єдиний новачок нового сезону Формули-1 фото: Red Bull Content Pool

Старі фаворити

За результатами передсезонних тестів окреслилися претенденти на особистий та командний титули. Більшість пілотів і керівників стаєнь переконані в домінуванні «Мерседеса». Представники ж останнього розхвалюють «Ред Булл» і «Феррарі». Отже, склалася фактично традиційна трійка фаворитів. А ось тріумфатор минулого сезону «Макларен» опинився поза списком претендентів на перемогу. Та ще не вечір…

Італійська команда поступово перетворилася на мем. Із року в рік після тестів, а час від часу – навіть після кількох перших гран-прі, тіфозі «Феррарі» задоволено потирають руки. Мовляв, цей сезон точно буде «нашим». Та поки Скудерія гріється у променях слави на старті року, інші гранди працюють у поті чола на базах і вже на екваторі сезону залишають легендарну стайню позаду. Що й казати, коли останній титул чемпіона «Феррарі» завоювала ще в 2007 році!.. Такої паузи не було з другої половини минулого століття, коли після тріумфу Джоді Шектера в 1979-му коло невдач аж у 2000 році перервав Міхаель Шумахер.

Та цьогоріч обережний оптимізм щодо шансів Скудерії зберігають усі. Надто вже зручний час, аби повернутися на вершину. Фактично всі команди розпочинають з нуля, а «Феррарі» має фактично найсильнішу пару пілотів. Шарль Леклер у міжсезоння встиг одружитися і восени святкуватиме 29-річчя. Якщо він і цього разу реально не претендуватиме на титул до кінця сезону, то стайні, вочевидь, треба з ним буде прощатися у грудні. Натомість семиразовий чемпіон світу Гемілтон матиме либонь останній шанс у кар'єрі побити рекорд Шумахера за титулами. Головне для Скудерії на цьому етапі – не зупинятися в розвитку боліда.

Шарль Леклер (у центрі) опинився серед фаворитів сезону фото: F1

«Ред Булл» у фаворити записали передусім стараннями Ферстаппена. Усе ж нідерландець, мабуть, найобдарованіший гонщик із часів Шумахера, Гемілтона чи Феттеля (потрібне підкреслити). Ключові в образі чотириразового чемпіона – не його титули. Принаймні не тільки вони. Те, як він завоював першу корону, та ледь не перетворив на «гарбуз» чемпіонську карету «Макларена» торік – ось справжній Ферстаппен. Він у хорошому розумінні схиблений на вдосконаленні та готовий боротися до кінця навіть в несприятливих умовах. А непогана робота інженерів із болідом у міжсезоння цьому лише сприятиме.

Та першим у прогнозах іде «Мерседес» і Джордж Расселл. Британський пілот загартувався в боях ще за кермом «Вільямса» та внутрішній конкуренції з Гемілтоном. Торік же він упорався з тягарем лідера команди. Болід німецько-британської стайні в минулому сезоні був неідеальним. А от цьогоріч, подейкують, Расселл і його молодий напарник Антонеллі матимуть найкращий. Британцю нещодавно виповнилося 28 років, він – зрілий гонщик, який здається готовим до великих викликів. Та ще й у спілкуванні з конкурентами за словом до кишені не лізе. Хай раніше його претензії до Ферстаппена та інших виглядали надуманими та навіть трохи кумедними.

Дилема «Макларена»

Формула-1 бачила за свого життя чимало гучних падінь. І фініш чемпіонської стайні в наступному після тріумфу році в Кубку конструкторів четвертою чи п'ятою навряд стане сенсацією. Та справи чинного чемпіона Ландо Норріса та його партнера по команді Оскара Піастрі в міжсезоння справді виглядали поганенько. У якийсь момент навіть здалося, що торік «Макларен» поставив усе «на зеро», пожертвувавши результатами в сезоні нинішньому.

Проте, є один позитивний нюанс. Британська стайня залишається клієнтом «Мерседеса». Саме двигуни британсько-німецького виробництва стоятимуть на болідах Норріса та Піастрі. Це вже щось. Враховуючи ж те, що різноманітних інженерів «Макларен» не набирав за оголошеннями на стовпах, загальна картина вимальовується непогана. Фанати команди з дивними для пелотону «правилами папаї», де обидва пілоти мають абсолютно однакові права та обов'язки, можуть обережно вважати улюблену стайню «темною конячкою» сезону-2026.

Та все вирішуватиметься безпосередньо на трасах. Цьогоріч організатори запланували 24 гран-прі. Сезон триватиме з березня до початку грудня. Перший етап – Гран-прі Австралії – стартував у п'ятницю двома вільними практиками.

Та головну страву на автодромі «Альберт Парк» у Мельбурні готуватимуть у неділю, 8 березня 2026 року. Старт першої гонки нового сезону Формули-1 запланований на 06:00 за київським часом.

Антон Федорців, «Главком»