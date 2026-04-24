Знаменитий автодром повертається в календар Формули-1

Близький географічно до України етап незабаром з'явиться у графіку чемпіонату

Формула-1 знову проводитиме Гран-прі Туреччини з 2027 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт серії.

«Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. У наступному році траси в Стамбулі та португальському Портімані замінять іспанську Барселону та нідерландський Зандворт. Надалі «Каталунья-Монтмело» чергуватиметься в календарі з бельгійським Спа.

Раніше «Істанбул Парк» прийняв дев'ять гран-прі Формули-1. Автодром був постійним етапом у 2005-2011 роках. Натомість в час пандемії COVID-19 Гран-прі Туреччини двічі підстрахував інші траси (2020-2021 рр.).

Рекордсменом траси залишається Феліпе Масса. Бразилець за кермом «Феррарі» здобув три перемоги в Стамбулі. Дві перемоги на берегах Босфору відсвяткував британський пілот Льюїс Гемілтон – по одній за «Макларен» і «Мерседес».

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Японії

З двома перемогами в трьох гран-прі Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» вийшов на перше місце в загальному заліку та став наймолодшим лідером чемпіонату в історії. Італійський гонщик набрав 72 очки. Його напарник Джордж Расселл іде другим (63 пункти). Третій – пілот «Феррарі» Шарль Леклер (49 балів).

«Мерседес» впевнено йде нагорі Кубка конструкторів (135 очок). Нав'язати конкуренцію німецько-британській стайні намагається «Феррарі». Пілоти Скудерії набрали 90 пунктів.

Коли наступний етап сезону-2026

Після Гран-прі Японії Формула-1 взяла вимушену паузу. Етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії не відбудуться через напружену ситуацію на Близькому Сході.

На вболівальників чекатиме п'ятитижнева пауза. Наступний гран-прі – Маямі (1-3 травня). Також до літа відбудеться етап у канадському Монреалі (22-24 травня).

До слова, нещодавно Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.