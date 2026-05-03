Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Формула-1 перенесла старт Гран-прі Маямі через шторм

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Формула-1 перенесла старт Гран-прі Маямі через шторм
Боротьба за перемогу розгорнеться на кілька годин раніше
фото: Reuters

Несприятливі погодні умови втрутилися в плани Королеви автоспорту

Старт Гран-прі Маямі перенесений на три години. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Спершу основна гонка мала розпочатися о 23-й годині за київським часом. Утім, зважаючи на штормове попередження, організатори перенесли початок на 20:00. Змінився час і проведення гонок молодших серій.

Синоптики прогнозують у Флориді сильну грозу в неділю надвечір. Американське законодавство забороняє проводити масові заходи просто неба в разі фіксації ударів блискавки в радіусі 10 км. Щоб не зірвати проведення гонки, дирекція вирішила змінити годину старту.

Першим на Гран-прі Маямі стартуватиме пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі. Поруч із ним місце на решітці виборов Макс Ферстаппен із «Ред Булла». З другого ряду розпочнуть гонку Шарль Леклер («Феррарі») та чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена».

Ситуація у загальному заліку пілотів Формули-1

Лідером перед гонкою залишається Антонеллі. Молодий італієць набрав 75 очок. Його напарник Джордж Расселл завоював 68 пунктів. Третім іде Леклер (55 балів).

Напередодні відбувся спринт Гран-прі Маямі, в якому несподівано переміг Норріс. Компанію на подіумі йому склали інший пілот «Макларена» Оскар Піастрі та той же Леклер.

Ситуація у Кубку конструкторів Формули-1

Стайня «Мерседес» упевнено втримує лідерство в чемпіонаті. Німецько-британська команда набрала 143 очки. Далі розташувалася «Феррарі» (98 пунктів). Третій – «Макларен» (68 балів).

Без очок наразі залишаються дві стайні. Пілоти команди «Астон Мартін» і новачка чемпіонату «Кадилак» жодного разу не фінішували в заліковій зоні.

До слова, напередодні помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.

Читайте також:

Теги: Формула-1 Гран-прі Флорида

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алекс Дзанарді після важкої аварії у 2001 став одним з найтитулованіших паралімпійців в історії Італії
Помер колишній пілот Формули-1 Дзанарді
Вчора, 13:34
Дизайн шолома виконаний у відтінках заходу сонця Південної Флориди
Чотириразовий чемпіон Формули-1 виступить на Гран-прі Маямі у спеціальному рожевому шоломі
29 квiтня, 18:44
Наступний етап Формули-1 відбудеться з 1 по 3 травня 2026 року у США
Формула-1 надала коментар щодо скасованих етапів на Близькому Сході
29 квiтня, 16:37
«Кадилак» вперше приїде до США
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
28 квiтня, 18:58
Йос Ферстаппен після завершення кар'єри у Формулі-1 виступає у ралі
Батько легендарного пілота Формули-1 потрапив в аварію
27 квiтня, 07:30
«Істанбул Парк» повернеться щонайменше на п'ять років
Знаменитий автодром повертається в календар Формули-1
24 квiтня, 18:22

Новини

Пілот «Ред Булла» дискваліфікований після кваліфікації Гран-прі Маямі
Пілот «Ред Булла» дискваліфікований після кваліфікації Гран-прі Маямі
«Оболонь» в доданий час втратила перемогу над «Кудрівкою» у Прем'єр-лізі
«Оболонь» в доданий час втратила перемогу над «Кудрівкою» у Прем'єр-лізі
Формула-1 перенесла старт Гран-прі Маямі через шторм
Формула-1 перенесла старт Гран-прі Маямі через шторм
«Динамо» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ
«Динамо» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ
Україна – Литва. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею
Україна – Литва. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею
«Металіст 1925» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ
«Металіст 1925» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ

Новини

Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua