Формула-1 перенесла старт Гран-прі Маямі через шторм

Боротьба за перемогу розгорнеться на кілька годин раніше

Несприятливі погодні умови втрутилися в плани Королеви автоспорту

Старт Гран-прі Маямі перенесений на три години. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Спершу основна гонка мала розпочатися о 23-й годині за київським часом. Утім, зважаючи на штормове попередження, організатори перенесли початок на 20:00. Змінився час і проведення гонок молодших серій.

Синоптики прогнозують у Флориді сильну грозу в неділю надвечір. Американське законодавство забороняє проводити масові заходи просто неба в разі фіксації ударів блискавки в радіусі 10 км. Щоб не зірвати проведення гонки, дирекція вирішила змінити годину старту.

Першим на Гран-прі Маямі стартуватиме пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі. Поруч із ним місце на решітці виборов Макс Ферстаппен із «Ред Булла». З другого ряду розпочнуть гонку Шарль Леклер («Феррарі») та чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена».

Ситуація у загальному заліку пілотів Формули-1

Лідером перед гонкою залишається Антонеллі. Молодий італієць набрав 75 очок. Його напарник Джордж Расселл завоював 68 пунктів. Третім іде Леклер (55 балів).

Напередодні відбувся спринт Гран-прі Маямі, в якому несподівано переміг Норріс. Компанію на подіумі йому склали інший пілот «Макларена» Оскар Піастрі та той же Леклер.

Ситуація у Кубку конструкторів Формули-1

Стайня «Мерседес» упевнено втримує лідерство в чемпіонаті. Німецько-британська команда набрала 143 очки. Далі розташувалася «Феррарі» (98 пунктів). Третій – «Макларен» (68 балів).

Без очок наразі залишаються дві стайні. Пілоти команди «Астон Мартін» і новачка чемпіонату «Кадилак» жодного разу не фінішували в заліковій зоні.

До слова, напередодні помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.