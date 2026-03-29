Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії

Юний пілот оформив другу перемогу в чемпіонаті поспіль

Гонщик стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував на Гран-прі Японії 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Італієць розпочав етап першим, але провалив старт і опинився аж на шостій позиції. Натомість в лідери несподівано вибився пілот «Макларена» Оскар Піастрі. Австралійський гонщик пройшов і володаря поула, і його напарника Джорджа Расселла.

Традиційно гарно стартували й пілоти «Феррарі». Та поступово оформися дует лідерів у складі Піастрі та Расселла. Останній тримався неподалік суперника впродовж першого відрізку, навіть спробував обійти австралійця, але той вдало контратакував.

Згодом обидва поїхали в бокси за новою гумою і стратегічно прогадали. Пілот «Хааса» Олівер Берман на 22-му колі розбив болід і спровокував появу автомобіля безпеки. Низка пілотів на чолі з Антонеллі та гонщиком «Феррарі» Льюїсом Гемілтоном отримала нагоду зробити пітстоп із меншими втратами.

Як наслідок, чільна шістка сформувалася у складі Антонеллі, Піастрі, Гемілтона, Расселла та ще двох представників «Феррарі» та «Макларена» – Шарля Леклера та Ландо Норріса. Та з інтригою у боротьбі за перемогу не склалося. У гоночному режимі просто від'їхав від решти пелотону.

Спокійно почувався і Піастрі. Натомість в боротьбі за останнє місце на подіумі фаворит кілька разів змінювався. Коли Гемілтон уповільнився, то його пройшли Леклер і Расселл. Пілот «Мерседеса» намагався обійти монегаска зі Скудерії кілька разів, але гонщик «Феррарі» таки втримався третім.

Після Антонеллі, Піастрі та Леклера розташувалися Расселл, Норріс і Гемілтон. До залікової зони також потрапили П'єр Гаслі з «Альпін», пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз») та гонщик «Хааса» Естебан Окон. Не фінішували двоє пілотів – згаданий Берман і пілот «Астон Мартіна» Ленс Стролл.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Японії

З двома перемогами в трьох гран-прі Антонеллі вийшов на перше місце в загальному заліку та став наймолодшим лідером чемпіонату в історії. Італійський гонщик набрав 72 очки. Його напарник Расселл іде другим (63 пункти). Третій – Леклер (49 балів).

«Мерседес» впевнено йде нагорі Кубка конструкторів (135 очок). Нав'язати конкуренцію німецько-британській стайні намагається «Феррарі». Пілоти Скудерії набрали 90 пунктів.

Коли наступний етап сезону-2026

Після Гран-прі Японії Формула-1 візьме вимушену паузу. Етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії не відбудуться через напружену ситуацію на Близькому Сході.

На вболівальників чекатиме п'ятитижнева пауза. Наступний гран-прі – Маямі (1-3 травня). Також до літа відбудеться етап у канадському Монреалі (22-24 травня).

До слова, два тижні тому Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.