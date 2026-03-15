Антонеллі здобув першу перемогу в кар'єрі у Формулі-1

Тріумф молодого пілота в Шанхаї став першим для Італії за 20 років

Андреа Кімі Антонеллі за кермом «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Китаю. Про це повідомляє «Главком».

Італійський гонщик, який стартував першим, на початку етапу віддав лідерство Льюїсу Гемілтону з «Феррарі». Скудерія обома болідами швидше розігналася на прямій. Як наслідок, і Шарль Леклер випередив Джорджа Расселла («Мерседес»).

Утім, усього через чотири кола провідні пілоти повернулися на стартові позиції. Антонеллі став лідером, а за ним розташувалися Расселл, Гемілтон і Леклер. За відсутності «Макларена» (Ландо Норріс і Оскар Піастрі навіть не стартували) саме ця четвірка розіграла подіум.

Пелотон трохи перетасувався після масової зміни гуми під автомобілем безпеки. Спершу швидшим був дует «Феррарі». Гемілтон і Леклер обійшли Расселла та кинулися за Антонеллі. Проте, невдовзі «Мерседес» стабілізував ситуацію.

На 30-му колі Расселл став другим. Натомість Леклер і Гемілтон влаштували інтригу в боротьбі за третю сходинку п'єдесталу. Вони кілька разів змінювали один одного попереду, допоки британський гонщик не провів вирішальну атаку на 40-му колі.

Зрештою, Антонеллі оформив комфортну перемогу. Він став першим італійським пілотом після Джанкарло Фізікелли (Гран-прі Малайзії 2006 року) з тріумфом на етапі Формули-1. Другим став його напарник Расселл, а доповнив подіум Гемілтон.

Через проблеми з болідом не зміг фінішувати чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Натомість до залікової зони потрапили пілот «Хааса» Олівер Берман, Пєр Гаслі з «Альпін», Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз»), гонщик «Ред Булла» Ізак Аджар, Карлос Сайнс із «Вільямса» та Франко Колапінто («Альпін»).

У загальному заліку гонщиків лідером залишився Расселл (51 очко). В активі Антонеллі на чотири пункти менше. Далі розташувалися пілоти «Феррарі» – Леклер (34 бали) та Гемілтон (33). «Мерседес» у Кубку конструкторів упевнено йде першим (98 пунктів).

Тим часом Формула-1 оголосила, що два гран-прі сезону не відбудуться у квітні. Ідеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії. Етапи щонайменше відтермінували через безпекову ситуацію на Близькому Сході.

До слова, в суботу Расселл тріумфував у спринті Гран-прі Китаю. Британський пілот випередив дует пілотів «Феррарі». Другим фінішував Леклер, а Гемілтон став третім.