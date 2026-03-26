Чотириразовий чемпіон Формули-1 вигнав журналіста зі своєї пресконференції
Після нетривалої суперечки журналіст Річардс був змушений піти, щоб пресконференція могла розпочатися
Чотириразовий чемпіон Формули-1 нідерландець Макс Ферстаппен відмовився розпочинати пресконференцію перед стартом етапу в Японії через присутність у залі журналіста газети The Guardian Джайлса Річардса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Race.
«Я не говоритиму, поки він тут», – сказав Ферстаппен.
У підсумку, після нетривалої суперечки Річардс був змушений піти, щоб пресконференція могла розпочатися.
Після заключного етапу минулого чемпіонату світу в Абу-Дабі Річардс запитав Ферстаппена, чи той не шкодує про аварію з британцем Джорджем Расселлом під час Гран-прі Іспанії. Через цю аварію Ферстаппен отримав штраф, внаслідок чого втратив очки.
За підсумками сезону нідерландець став другим в особистому заліку, на два очки поступившись британцю Ландо Норрісу.
28-річний Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном «Формули-1» (2021, 2022, 2023, 2024 роки).
