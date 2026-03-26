Чотириразовий чемпіон Формули-1 вигнав журналіста зі своєї пресконференції

glavcom.ua
фото: AP

Чотириразовий чемпіон Формули-1 нідерландець Макс Ферстаппен відмовився розпочинати пресконференцію перед стартом етапу в Японії через присутність у залі журналіста газети The Guardian Джайлса Річардса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Race.

«Я не говоритиму, поки він тут», – сказав Ферстаппен.

У підсумку, після нетривалої суперечки Річардс був змушений піти, щоб пресконференція могла розпочатися. 

Після заключного етапу минулого чемпіонату світу в Абу-Дабі Річардс запитав Ферстаппена, чи той не шкодує про аварію з британцем Джорджем Расселлом під час Гран-прі Іспанії. Через цю аварію Ферстаппен отримав штраф, внаслідок чого втратив очки.

За підсумками сезону нідерландець став другим в особистому заліку, на два очки поступившись британцю Ландо Норрісу.

28-річний Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном «Формули-1» (2021, 2022, 2023, 2024 роки).

Нагадаємо, власник бейсбольної команди «Нью-Йорк Метс» американський мільярдер Стівен Коен став одним із кандидатів на купівлю 24% акцій команди Формули-1 «Альпін». 

Зазначається що, Коен запропонував Otro Capital, що володіє 24% акцій «Альпін», $600 млн.

69-річний Стівен Коен займається інвестиційною діяльністю з 1978 року. Є творцем та власником інвестиційних фондів Point72 Asset Management та S.A.C. Capital Advisors.

У 2020 році він придбав бейсбольну команду «Нью-Йорк Метс» за $2,4 млрд.

Статки Коена оцінюються в $23 млрд.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Тим часом Формула-1 оголосила, що два гран-прі сезону не відбудуться у квітні. Ідеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії. Етапи щонайменше відтермінували через безпекову ситуацію на Близькому Сході.

