Фільм про Формулу-1 став переможцем премії «Оскар»

F1 The Movie став найуспішнішим фільмом про перегони в історії
фото: Apple Inc

F1 The Movie отримав номінації в чотирьох категоріях, в одній з яких виявилася найкращою

Голлівудський блокбастер F1 The Movie здобув перемогу в номінації «Найкращий звук» на 98-й церемонії премії «Оскар». Про це інформує «Главком».

Деталі перемоги стрічки

Звукова команда у складі Гарета Джона, Ела Нельсона, Гвендолін Єйтс Віттл, Гері А. Ріццо та Хуана Перальти отримала заповітні статуетки за неймовірну роботу над відтворенням автентичного реву двигунів та атмосфери перегонів. Хоча стрічка претендувала на чотири нагороди, включно з «Найкращим фільмом», «Найкращими візуальними ефектами» та «Найкращим монтажем», саме звукове оформлення стало її головним тріумфом.

Одним із ключових факторів успіху фільму стала безпосередня участь семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона, який виступив продюсером та консультантом проєкту. Бред Пітт, який зіграв головну роль, відзначив феноменальну увагу Гамільтона до деталей: пілот міг на слух визначити, звук якого саме повороту чи прямої використовується в кадрі, виправляючи навіть найдрібніші неточності в реверберації. Режисер Джозеф Косінскі та продюсер Джеррі Брукгаймер тісно співпрацювали з командами Формули-1, що дозволило знімальній групі інтегруватися в реальні гоночні вікенди та використовувати унікальні камери прямо в кокпітах болідів.

Особливості F1 The Movie

Історія зосереджена на ветерані автоспорту Сонні Гейсі, якого грає Бред Пітт, який після тривалої перерви повертається у Формулу-1, щоб стати наставником для талановитого новачка Джошуа Пірса (виконує Демсон Ідріс) у вигаданій команді APXGP. Окрім визнання Кіноакадемії, фільм продемонстрував приголомшливі фінансові результати, зібравши у світовому прокаті понад 600 мільйонів доларів. Це зробило його найкасовішим фільмом про гонки в історії кінематографа, випередивши попередніх лідерів жанру.

Реакція лауреатів на перемогу

Через щільний графік та участь у Гранпрі Китаю того ж дня, Льюїс Гамільтон не зміг бути присутнім на церемонії, проте привітав команду в соціальних мережах, назвавши перемогу величезним досягненням. Поки Бред Пітт дякував усій родині Формули-1 за відкриті двері та гостинність, уже почалися обговорення можливого сиквелу. Стефано Доменікалі закликав до терпіння, але на тлі такого успіху продовження історії Сонні Гейса здається цілком імовірним.

Нагадаємо, що 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. 

Коментарі — 0

