Расселл тріумфував на першому етапі сезону Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Расселл тріумфував на першому етапі сезону Формули-1
Андреа Кімі Антонеллі та Джордж Расселл переможно розпочали сезон
фото: Reuters

Британець здобув перемогу на трасі «Альберт Парк» у Мельбурні

Пілот «Мерседеса» Джордж Расселл виграв Гран-прі Австралії. Про це повідомляє «Главком».

Боротьба за лідерство розгорнулася з перших метрів дистанції. Найкраще старт вдався гонщикам «Феррарі» Леклеру та Гемілтону. Вони прорвалися у першу трійку, а монегаск навіть випередив Расселла.

Британський пілот хоч і стартував першим, але змушений був поступитися позицією Леклеру. Щоправда, він постійно пресингував гонщика Скудерії. Суперники влаштували кілька обгонів один одного за перші 10 кіл.

Вирішальною для розподілу місць на подіумі стала стратегія команд. Коли на трасі запровадили режим віртуального автомобіля безпеки, то обидва пілоти «Мерседеса» вирушили в бокси за новою гумою. Натомість дует «Феррарі» залишився на старих шинах.

Цей епізод зіграв на користь Расселла та його напарника Антонеллі. Вони швидко скоротили відставання від Скудерії, а коли Леклер і Гемілтон таки вирушили на пітлейн, то вирвалися вперед. Далі «Мерседес» холоднокровно довів справи до дубля.

Компанію Расселлу та Антонеллі на подіумі склав Леклер. Ветеран Гемілтон впритул підібрався до партнера по команді під завісу гонки, та пройти його не встиг. Чинний чемпіон Норріс («Макларен») фінішував п'ятим, а чотириразовий чемпіон світу Ферстаппен із «Ред Булла» прорвався на шосте місце з хвоста пелотону.

За підсумками першого етапу лідерство в загальному заліку захопив Расселл (25 очок). «Мерседес» прогнозовано йде першим у Кубку конструкторів (43 пункти). Наступний гран-прі відбудеться за тиждень у Шанхаї.

До слова, в січні був заарештований експілот Формули-1 Антоніо Піццонія. Під час дитячих змагань у Техасі він напав на батька конкурента свого сина. З-під варти бразилець вийшов під заставу.

Нагадаємо, раніше виставили на аукціон болід Міхаеля Шумахера часів «Бенеттона». Ця машина – справжня реліквія. Саме за кермом цього боліда легендарний німець оформив першу перемогу в кар'єрі.

Теги: Гран-прі Формула-1 Mercedes

