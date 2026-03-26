Перед Гран-прі Японії Формула-1 внесла поправку до регламенту кваліфікації

Артем Худолєєв
FIA хоче зберегти кваліфікацію як випробування майстерності пілотів
фото: AP

Максимально допустимий обсяг підзарядки енергії було знижено з 9,0 МДж до 8,0 МДж

Міжнародна автомобільна федерація (FIA), виробники силових установок та команди Формули-1 перед Гран-прі Японії узгодили зміну технічного регламенту щодо кваліфікації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIA.

Максимальний обсяг доступної енергії буде скорочено.

«Щоб зберегти необхідний баланс між використанням енергії та ефективністю пілота, максимально допустимий обсяг підзарядки енергії для кваліфікації цього вікенду було знижено з 9,0 МДж до 8,0 МДж.

Ця зміна відображає зворотний зв'язок від пілотів та команд, які наголосили на важливості збереження кваліфікації як випробування саме майстерності», – заявила FIA.

Нагадаємо, власник бейсбольної команди «Нью-Йорк Метс» американський мільярдер Стівен Коен став одним із кандидатів на купівлю 24% акцій команди Формули-1 «Альпін». 

Зазначається що, Коен запропонував Otro Capital, що володіє 24% акцій «Альпін», $600 млн.

69-річний Стівен Коен займається інвестиційною діяльністю з 1978 року. Є творцем та власником інвестиційних фондів Point72 Asset Management та S.A.C. Capital Advisors.

У 2020 році він придбав бейсбольну команду «Нью-Йорк Метс» за $2,4 млрд.

Статки Коена оцінюються в $23 млрд.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Тим часом Формула-1 оголосила, що два гран-прі сезону не відбудуться у квітні. Ідеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії. Етапи щонайменше відтермінували через безпекову ситуацію на Близькому Сході.

