Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Керівник середняка Формули-1 несподівано пішов із посади

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Джонатан Вітлі ненадовго затримався в «Ауді»
фото: Reuters

Відставка функціонера не пов'язана з результатами команди

Стайня «Ауді» підтвердила звільнення Джонатана Вітла з посади керівника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт команди.

Рішення про відставку менеджера негайно стало чинним. Причиною прощання з британським функціонером у стайні назвали особисті причини. Вітлі пробув на посаді рік.

«Команда вдячна Джонатану за його внесок в проєкт і бажає йому успіхів у всіх стартах. Майбутня структура команди буде повністю визначена на пізнішому етапі, бо організація продовжує адаптуватися до мінливих умов Формули-1», – йдеться в заяві.

Очільник проєкту Маттіа Бінотто візьме на себе додаткові обов'язки з безпосереднього керівництва стайнею. Натомість Вітлі чутки в паддоку пов'язують з іншою командою. Британський функціонер нібито стане керівником стайні «Астон Мартін» замість культового інженера Едріана Ньюї.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Тим часом Формула-1 оголосила, що два гран-прі сезону не відбудуться у квітні. Ідеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії. Етапи щонайменше відтермінували через безпекову ситуацію на Близькому Сході.

Читайте також:

Теги: Audi Формула-1

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua