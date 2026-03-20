Керівник середняка Формули-1 несподівано пішов із посади

Відставка функціонера не пов'язана з результатами команди

Стайня «Ауді» підтвердила звільнення Джонатана Вітла з посади керівника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт команди.

Рішення про відставку менеджера негайно стало чинним. Причиною прощання з британським функціонером у стайні назвали особисті причини. Вітлі пробув на посаді рік.

«Команда вдячна Джонатану за його внесок в проєкт і бажає йому успіхів у всіх стартах. Майбутня структура команди буде повністю визначена на пізнішому етапі, бо організація продовжує адаптуватися до мінливих умов Формули-1», – йдеться в заяві.

Очільник проєкту Маттіа Бінотто візьме на себе додаткові обов'язки з безпосереднього керівництва стайнею. Натомість Вітлі чутки в паддоку пов'язують з іншою командою. Британський функціонер нібито стане керівником стайні «Астон Мартін» замість культового інженера Едріана Ньюї.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Тим часом Формула-1 оголосила, що два гран-прі сезону не відбудуться у квітні. Ідеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії. Етапи щонайменше відтермінували через безпекову ситуацію на Близькому Сході.