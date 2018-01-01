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    «Антонов» заявив про хакерську атаку та фейковий лист

    Так званий «відкритий лист» не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства
    У держпідприємстві «Антонов» заявили про хакерську атаку на сайт та фейковий «Відкритий лист», в якому звинувачується діяльность Кабінету міністрів та його голови Володимира Гройсмана. Про це повідомили у прес-службі «Антонова». У підприємстві такі дії назвали провокацією. «Так званий «відкритий
    • Вчора, 22:31
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    Так званий «відкритий лист» не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства

    У держпідприємстві «Антонов» заявили про хакерську атаку на сайт та фейковий «Відкритий лист», в якому звинувачується діяльность Кабінету міністрів та його голови Володимира Гройсмана.

    Про це повідомили у прес-службі «Антонова».

    У підприємстві такі дії назвали провокацією.

    «Так званий «відкритий лист» не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства. Факти, викладені в ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави», — заявили в «Антонов».

    Станом на 22:30 17 січня офіційний сайт підприємства не працює.

    Нагадаємо, що 17 січня на сайті «Антонова» був опублікований Відкритий лист, в якому підприємство звинуватило уряд в ускладненні роботі та «ненаданні належної підтримки».

    Антонов
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