«Антонов» заявив про хакерську атаку та фейковий лист

Так званий «відкритий лист» не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства

У держпідприємстві «Антонов» заявили про хакерську атаку на сайт та фейковий «Відкритий лист», в якому звинувачується діяльность Кабінету міністрів та його голови Володимира Гройсмана. Про це повідомили у прес-службі «Антонова». У підприємстві такі дії назвали провокацією. «Так званий «відкритий



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Так званий «відкритий лист» не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства

У держпідприємстві «Антонов» заявили про хакерську атаку на сайт та фейковий «Відкритий лист», в якому звинувачується діяльность Кабінету міністрів та його голови Володимира Гройсмана.

Про це повідомили у прес-службі «Антонова».

У підприємстві такі дії назвали провокацією.

«Так званий «відкритий лист» не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства. Факти, викладені в ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави», — заявили в «Антонов».

Станом на 22:30 17 січня офіційний сайт підприємства не працює.

Нагадаємо, що 17 січня на сайті «Антонова» був опублікований Відкритий лист, в якому підприємство звинуватило уряд в ускладненні роботі та «ненаданні належної підтримки».