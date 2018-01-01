«Антонов» заявив про хакерську атаку та фейковий лист
- Вчора, 22:31
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Так званий «відкритий лист» не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства
У держпідприємстві «Антонов» заявили про хакерську атаку на сайт та фейковий «Відкритий лист», в якому звинувачується діяльность Кабінету міністрів та його голови Володимира Гройсмана.
Про це повідомили у прес-службі «Антонова».
У підприємстві такі дії назвали провокацією.
«Так званий «відкритий лист» не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства. Факти, викладені в ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави», — заявили в «Антонов».
Станом на 22:30 17 січня офіційний сайт підприємства не працює.
Нагадаємо, що 17 січня на сайті «Антонова» був опублікований Відкритий лист, в якому підприємство звинуватило уряд в ускладненні роботі та «ненаданні належної підтримки».