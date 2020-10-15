Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прийнята судом реконструкція «присутності» Марківа на Карачуні є гіпотетичною і взята з документальних матеріалів

Суд Павії обрав шлях спрощення, відмовившись розглядати факти в контексті війни

Напередодні чергового судового засідання заступник генерального прокурора Генуї Енріко Дзукка опублікував статтю, в якій ставить під сумнів аргументи звинувачення. LB.ua публікує скорочений переклад тексту.

Вирок є недосконалим у своїй доказовій базі і вже став предметом зацікавлення відповідних європейських інституцій. Через те апеляції слід зняти всі суперечності і сумніви й докласти зусиль, щоб отримати соліднішу базу доказів у звинуваченні.

Суд Павії обрав шлях спрощення, відмовившись розглядати факти в контексті війни. Суд пояснює, що навіть збройні конфлікти регулюються нормами міжнародного гуманітарного права, які вимагають не залучати цивільних осіб. Але у випадку із солдатом Марківим війна до уваги взята не була. На погляд суду, це була усвідомлена та навмисна акція, спрямована на вбивство мирного населення. Контекст війни, становище підлеглого у військовій структурі навіть не розглядаються для оцінки ступеня фактичної відповідальності обвинуваченого.

У конкретній справі докази того, що того дня Марків був тим, хто бачив і розпізнав цивільних осіб, стріляв і сприяв подальшим діям атаки, базуються на даних, які мають дуже малу достовірність.

Прийнята судом реконструкція «присутності» Марківа на Карачуні є гіпотетичною і взята з документальних матеріалів, фільмів і фотографій. Це непоправно слабке місце сторони звинувачення.

Ми вкотре ігноруємо ситуацію, з якою зіткнулася Українська держава, яка воює, та труднощі країни, що займається встановленням сотень подібних епізодів убивств і сенсаційних порушень прав людини, починаючи із жертв поліцейського насильства старого режиму під час повстань Майдану.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні 2019 року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почав розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.

Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відстоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок чиїх пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Нагадаємо, в Італії розпочався розгляд апеляції у справі Марківа.

Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.