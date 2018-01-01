Апеляційний суд не захотів арештовувати Труханова

САП просила заарештувати Труханова з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн

Апеляційний суд Києва відмовив САП у зміні запобіжного заходу із взяття на поруки на арешт для мера Одеси Геннадія Труханова. «Колегія суддів ухвалила: ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 15 лютого... залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення», — йдеться



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Фото: РБК-Україна Мер Одеси Геннадій Труханов

САП просила заарештувати Труханова з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн

Апеляційний суд Києва відмовив САП у зміні запобіжного заходу із взяття на поруки на арешт для мера Одеси Геннадія Труханова.

«Колегія суддів ухвалила: ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 15 лютого... залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення», — йдеться у резолютивній частині судового рішення.

Варто зазначити, що таке рішення обурило присутніх у залі, які почали вигукувати: «Ганьба!», «Продажний суд!».

Раніше САП подала клопотання до Солом’янського райсуду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд переніс засідання щодо відсторонення Труханова на 27 лютого.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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