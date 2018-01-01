Апеляційний суд скоротив термін арешту соратнику Медведчука
- Вчора, 23:43
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Апеляційний суд скоротив термін запобіжного заходу Лесику майже на місяць
Апеляційний суд Харківської області скоротив термін тримання під вартою голові Харківської територіальної ради руху «Український вибір - Право народу» Андрію Лесику, якого підозрюють у сепаратизмі.
Про це агентству «Інтерфакс-Україна« повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
«Апеляційний суд скоротив термін запобіжного заходу майже на місяць: було до 30 березня, стало до 2 березня. Ми не знаємо, чому ухвалено таке рішення. Сьогодні зачитували лише резолютивну частину. Наступного тижня ми плануємо звернутися до суду з клопотанням щодо продовження запобіжного заходу», - розповіли у відомстві.
Крім того, у прокуратурі Харківської області зазначили, що суд не ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу.
«Запобіжний захід залишився колишнім, а це означає, що апеляційний суд вважає його законним за своєю суттю», - пояснили у відомстві.
Нагадаємо, Лесик заарештований без можливості внесення застави до 6 лютого.
Лесику оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади.
За даними слідства, будучи депутатом Харківської міськради, Лесик закликав до зміни меж території України. У своїх публічних виступах він закликав блокувати транспортні розв'язки, щоб не давати пересуватися містом військовим і поліції, а також провести незаконний референдум і не підкорятися законній державній владі.
Лесик був затриманий у Луганській області 15 грудня на Луганщині і доставелений до Харкова для обрання запобіжного заходу.
У травні 2016 року Андрій Лесик рішенням позачергової сесії позбавлений депутатського мандату як проросійський депутат-піарник.
Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.
У квітні цього року мер Харкова Геннадій Кернес обізвав екс-депутата та прогнав з міськради. «Я прошу вас, шановний клоун на ім'я Дід Мороз, ідіть туди, звідки ви прийшли»,- сказав Кернес Лесику.