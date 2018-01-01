Апеляційний суд скоротив термін арешту соратнику Медведчука

Апеляційний суд скоротив термін запобіжного заходу Лесику майже на місяць

Апеляційний суд Харківської області скоротив термін тримання під вартою голові Харківської територіальної ради руху «Український вибір - Право народу» Андрію Лесику, якого підозрюють у сепаратизмі. Про це агентству «Інтерфакс-Україна« повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області. «Апеляційний суд скоротив



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Підозрюваний у сепаратизмі Андрій Лесик

Апеляційний суд скоротив термін запобіжного заходу Лесику майже на місяць

Апеляційний суд Харківської області скоротив термін тримання під вартою голові Харківської територіальної ради руху «Український вибір - Право народу» Андрію Лесику, якого підозрюють у сепаратизмі.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна« повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

«Апеляційний суд скоротив термін запобіжного заходу майже на місяць: було до 30 березня, стало до 2 березня. Ми не знаємо, чому ухвалено таке рішення. Сьогодні зачитували лише резолютивну частину. Наступного тижня ми плануємо звернутися до суду з клопотанням щодо продовження запобіжного заходу», - розповіли у відомстві.

Крім того, у прокуратурі Харківської області зазначили, що суд не ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу.

«Запобіжний захід залишився колишнім, а це означає, що апеляційний суд вважає його законним за своєю суттю», - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, Лесик заарештований без можливості внесення застави до 6 лютого.

Лесику оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади.

За даними слідства, будучи депутатом Харківської міськради, Лесик закликав до зміни меж території України. У своїх публічних виступах він закликав блокувати транспортні розв'язки, щоб не давати пересуватися містом військовим і поліції, а також провести незаконний референдум і не підкорятися законній державній владі.

Лесик був затриманий у Луганській області 15 грудня на Луганщині і доставелений до Харкова для обрання запобіжного заходу.

У травні 2016 року Андрій Лесик рішенням позачергової сесії позбавлений депутатського мандату як проросійський депутат-піарник.

Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

У квітні цього року мер Харкова Геннадій Кернес обізвав екс-депутата та прогнав з міськради. «Я прошу вас, шановний клоун на ім'я Дід Мороз, ідіть туди, звідки ви прийшли»,- сказав Кернес Лесику.