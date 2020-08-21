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    Технології

    Apple може представити нові iPhone вже у вересні

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    Названа можлива дата презентації iPhone 12 - Apple може представити нові iPhone вже у вересні
    Названа можлива дата презентації iPhone 12

    Раніше повідомлялося, що цьогорічна презентація новинок буде перенесена на жовтень

    Компанія Apple ще не оголошувала дату наступної осінньої презентації, в ході якої очікується прем'єра лінійки iPhone 12 та інших новинок бренду. Втім, «яблучники» все ж випадково обмовилися про майбутній захід, засвітивши можливий день анонсу на YouTube.

    За даними Apple Insider, тестова трансляція із зазначенням передбачуваної дати заходу засвітилася в рекомендаціях відеохостингу.

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    Попри те, що доступ до трансляції був оперативно обмежений, інсайдери встигли зробити скріншот – відповідно до опублікованого зображенню, нові ґаджети компанія може показати вже 10 вересня, попри нещодавнє оголошення про перенесення цієї події. Роком раніше в той же день був представлений iPhone 11.

    Проте джерело зазначає, що дата в скріншоті відповідає четвергу, але всі презентації нових iPhone зазвичай проводяться на початку тижня, тому до опублікованої інформації варто поставитися з часткою скептицизму.

    Сам виробник за традицією не коментує витік і не повідомляє точних термінів анонсу новинок. Раніше компанія заявила, що реліз iPhone 12 в цьому році відбудеться пізніше ніж зазвичай.

     

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