Ринкова вартість Apple вперше перевищила $2 трлн



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Вартість акцій Apple на біржі Nasdaq сьогодні ненадовго перевищила показник $467,77, що дозволило досягти капіталізації у $2 трлн

Компанія, заснована Стівом Джобсом в 1976 році, оцінюється в значно більш ніж половину податкових надходжень США за 2019 рік

Сукупна вартість усіх акцій компанії Apple вперше перевищила $2 трлн.

Про це повідомляє The Guardian.

Вартість акцій Apple на біржі Nasdaq сьогодні ненадовго перевищила показник $467,77, що дозволило досягти капіталізації у $2 трлн.

Це означає, що компанія, заснована Стівом Джобсом в 1976 році, оцінюється в значно більш ніж половину податкових надходжень США за 2019 рік. Apple досягла ринкової капіталізації в $1 трлн у 2019 році – через 42 роки після свого заснування.

Відзначимо, це не єдина компанія у світі, яка подолала бар'єр у $2 трлн. Державна саудівська нафтова компанія Saudi Aramco досягла цієї позначки практично відразу після дебюту на фондовому ринку.

Раніше повідомлялося, що глава Apple потрапив до клубу мільярдерів.