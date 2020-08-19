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    Економіка та фінанси

    Ринкова вартість Apple вперше перевищила $2 трлн

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    Вартість акцій Apple на біржі Nasdaq сьогодні ненадовго перевищила показник $467,77, що дозволило досягти капіталізації у $2 трлн - Ринкова вартість Apple вперше перевищила $2 трлн
    Вартість акцій Apple на біржі Nasdaq сьогодні ненадовго перевищила показник $467,77, що дозволило досягти капіталізації у $2 трлн

    Компанія, заснована Стівом Джобсом в 1976 році, оцінюється в значно більш ніж половину податкових надходжень США за 2019 рік

    Сукупна вартість усіх акцій компанії Apple вперше перевищила $2 трлн.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Вартість акцій Apple на біржі Nasdaq сьогодні ненадовго перевищила показник $467,77, що дозволило досягти капіталізації у $2 трлн.

    Це означає, що компанія, заснована Стівом Джобсом в 1976 році, оцінюється в значно більш ніж половину податкових надходжень США за 2019 рік. Apple досягла ринкової капіталізації в $1 трлн у 2019 році – через 42 роки після свого заснування.

    Відзначимо, це не єдина компанія у світі, яка подолала бар'єр у $2 трлн. Державна саудівська нафтова компанія Saudi Aramco досягла цієї позначки практично відразу після дебюту на фондовому ринку.

    Раніше повідомлялося, що глава Apple потрапив до клубу мільярдерів.

    США гроші бізнес Apple
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