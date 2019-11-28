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    Політика

    Рада у вівторок розгляне законопроєкт про Держбюро розслідувань

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    Рада у вівторок розгляне законопроєкт про Держбюро розслідувань

    «Слуги народу» висловили готовність голосувати за законопроєкт

    Народні депутати від «Слуги народу» обіцяють 3 грудня в першу чергу розглянути законопроєкт про Державне бюро розслідувань.

    Про це повідомляє LB.ua.

    Глава фракції Давид Арахамія розповів, що 3 грудня депутати підтримають законопроєкт.

    «Про цю ситуацію знає Разумков. У вівторок першим питанням стоїть цей законопроєкт», - повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    За словами Кравчук, всі депутати, з якими вона спілкувалася, висловили готовність голосувати за законопроєкт.

    Нагадаємо, цього тижня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка натякнув, що керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба може піти у відставку.

    Верховна Рада депутат закон політика Державне бюро розслідувань партія Слуга народу Давид Арахамія Євгенія Кравчук
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