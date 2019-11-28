Рада у вівторок розгляне законопроєкт про Держбюро розслідувань
«Слуги народу» висловили готовність голосувати за законопроєкт
Народні депутати від «Слуги народу» обіцяють 3 грудня в першу чергу розглянути законопроєкт про Державне бюро розслідувань.
Про це повідомляє LB.ua.
Глава фракції Давид Арахамія розповів, що 3 грудня депутати підтримають законопроєкт.
«Про цю ситуацію знає Разумков. У вівторок першим питанням стоїть цей законопроєкт», - повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
За словами Кравчук, всі депутати, з якими вона спілкувалася, висловили готовність голосувати за законопроєкт.
Нагадаємо, цього тижня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка натякнув, що керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба може піти у відставку.