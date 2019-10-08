Арешт Пашинського. Партія Вакарчука обурена тим, що керівництво ДБР намагається вислужитися перед новою владою



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Колишній нардеп Сергій Пашинський

Ярослав Юрчишин: Те, що рішення буде оскаржено в апеляції, сумніві немає

У партії «Голос» не мають сумнівів, що рішення про арешт колишнього депутата Сергія Пашинського буде оскаржено в апеляційному суді. Про це у коментарі «Главкому» розказав заступник голови партії Ярослав Юрчишин.

Відповідаючи на питання, як партія «Голос» розцінює затримання Пашинського: як політичну розправу чи як справедливе розслідування, Юрчишин зазначив, що це доволі складне питання і партія залишає за правоохоронною та судовою системою право давати оцінку законності чи незаконності дій будь-якої особи, зокрема і колишніх народних обранців.

За словами Юрчишина, ситуація навколо Державного бюро розслідувань дуже неоднозначна. «Є всі підстави вважати, що керівництво цього органу намагається всіляко вислужитися перед новою владою, відкриваючи безліч політично вмотивованих справ, як то проти Андрія Парубія за події 2 травня в Одесі. А фракція «Слуги народу» вносить закон про реформу ДБР, яка не передбачає зміни керівника. Ми, як фракція «Голос», зареєстрували альтернативний закон, який дозволить обирати керівника ДБР неупереджено, щоб ним стала політично незалежна і професійна персона», - наголосив депутат.

Юрчишин підкреслив, що навіть не має сумнівів, що рішення про арешт Сергія Пашинського буде оскаржене в апеляції.

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.