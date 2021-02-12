Арештант із черкаського СІЗО намагався продати російський вогнемет «Джміль»
Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту вогнеметаа, гранат і вибухівки
Служба безпеки України у Черкаській області звітує, що запобігла нелегальному продажу арсеналу військових засобів ураження представникам кримінальних кіл. Серед вилученої зброї – реактивний піхотний російський вогнемет «Джміль».
Про це повідомили в пресцентрі спецслужби.
«Організатор, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, намагався із-за грат налагодити збут зброї та боєприпасів. До протиправної діяльності він залучив свого посередника на волі», – інформує спецслужба.
Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі. Своїх клієнтів вони підшукували через власні зв’язки у кримінальних колах, додали у Службі.
Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту:
- реактивного піхотного вогнемета РПВ-А «Джміль»,
- чотирьох протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26,
- двох кілограмів вибухівки,
- трьох гранатометних пострілів,
- трьох гранат,
- двох тисяч набоїв різного калібру.
Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення учаснику угруповання про підозру.
Триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил, додали у СБУ.