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    Арештант із черкаського СІЗО намагався продати російський вогнемет «Джміль»

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    <span>Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі</span> - Арештант із черкаського СІЗО намагався продати російський вогнемет «Джміль»
    Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі
    Фото: СБУ

    Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту вогнеметаа, гранат і вибухівки

    Служба безпеки України у Черкаській області звітує, що запобігла нелегальному продажу арсеналу військових засобів ураження представникам кримінальних кіл. Серед вилученої зброї – реактивний піхотний російський вогнемет «Джміль».

    Про це повідомили в пресцентрі спецслужби.

    «Організатор, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, намагався із-за грат налагодити збут зброї та боєприпасів. До протиправної діяльності він залучив свого посередника на волі», – інформує спецслужба.

    Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі. Своїх клієнтів вони підшукували через власні зв’язки у кримінальних колах, додали у Службі.

    Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту:

    • реактивного піхотного вогнемета РПВ-А «Джміль»,
    • чотирьох протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26,
    • двох кілограмів вибухівки,
    • трьох гранатометних пострілів,
    • трьох гранат,
    • двох тисяч набоїв різного калібру.

    Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

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    Арештант із черкаського СІЗО намагався продати російський вогнемет «Джміль»
    Арештант із черкаського СІЗО намагався продати російський вогнемет «Джміль»
    Арештант із черкаського СІЗО намагався продати російський вогнемет «Джміль»
    Арештант із черкаського СІЗО намагався продати російський вогнемет «Джміль»
    Арештант із черкаського СІЗО намагався продати російський вогнемет «Джміль»

    У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення учаснику угруповання про підозру.

    Триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил, додали у СБУ.

    Теги: СБУ зброя Черкаси СІЗО в'язниця
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