Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей
Ватажка банди затримали рік тому, але його «соратники» продовжили кошмарити бізнесменів
Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі організовану злочинну групу, яка тероризувала жителів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Полтавської областей.
Як повідомляється, ватажком банди був кримінальний авторитет на прізвисько Арієць, затриманий правоохоронцями у квітні 2020 року.
Злочинна група спеціалізувалася на здирництві грошей, погрожуючи фізичною розправою і знищенням майна потерпілих.
Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали $70 тисяч від місцевого фінансового консультанта у сфері ІТ-технологій за можливість безперешкодного ведення бізнесу.
Оперативники СБУ затримали трьох учасників банди під час передачі їм частини зазначеної суми.
При цьому під час спецоперації один з фігурантів намагався втекти на автомобілі, однак його було вчасно знешкоджено.
Нагадаємо, у квітні 2020 року СБУ затримала у Дніпрі ватажків банди, яка причетна до 18 терактів.