Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей

Ватажком банди був кримінальний авторитет на прізвисько Арієць

Ватажком банди був кримінальний авторитет на прізвисько Арієць

Ватажка банди затримали рік тому, але його «соратники» продовжили кошмарити бізнесменів

Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі організовану злочинну групу, яка тероризувала жителів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Полтавської областей.

Як повідомляється, ватажком банди був кримінальний авторитет на прізвисько Арієць, затриманий правоохоронцями у квітні 2020 року.

Злочинна група спеціалізувалася на здирництві грошей, погрожуючи фізичною розправою і знищенням майна потерпілих.

Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали $70 тисяч від місцевого фінансового консультанта у сфері ІТ-технологій за можливість безперешкодного ведення бізнесу.

Оперативники СБУ затримали трьох учасників банди під час передачі їм частини зазначеної суми.

При цьому під час спецоперації один з фігурантів намагався втекти на автомобілі, однак його було вчасно знешкоджено.

Нагадаємо, у квітні 2020 року СБУ затримала у Дніпрі ватажків банди, яка причетна до 18 терактів.