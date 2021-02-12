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    Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей

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    <span>Ватажком банди був кримінальний авторитет на&nbsp;прізвисько Арієць</span> - Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей
    Ватажком банди був кримінальний авторитет на прізвисько Арієць
    Фото: СБУ

    Ватажка банди затримали рік тому, але його «соратники» продовжили кошмарити бізнесменів

    Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі організовану злочинну групу, яка тероризувала жителів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Полтавської областей.

    Як повідомляється, ватажком банди був кримінальний авторитет на прізвисько Арієць, затриманий правоохоронцями у квітні 2020 року.

    Злочинна група спеціалізувалася на здирництві грошей, погрожуючи фізичною розправою і знищенням майна потерпілих.

    Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали $70 тисяч від місцевого фінансового консультанта у сфері ІТ-технологій за можливість безперешкодного ведення бізнесу.

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    Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей
    Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей
    Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей
    Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей
    Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей
    Силовики у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей

    Оперативники СБУ затримали трьох учасників банди під час передачі їм частини зазначеної суми.

    При цьому під час спецоперації один з фігурантів намагався втекти на автомобілі, однак його було вчасно знешкоджено.

    Нагадаємо, у квітні 2020 року СБУ затримала у Дніпрі ватажків банди, яка причетна до 18 терактів

    Теги: банда СБУ Дніпро бізнес тероризм поліція
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