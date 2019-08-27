Арештоване судно, що постачало паливо для Чорноморського флоту РФ, доставили в порт Херсона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дане судно в червні 2015 року незаконно здійснювало захід у закритий порт «Севастополь» для поставки паливно-мастильних матеріалів для підрозділів Чорноморського флоту РФ Фото: пресслужба прокуратури АРК

Судно Mriya знаходиться в Херсонському морському порту під охороною, заявили в прокуратурі АРК

Прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ, співробітники СБУ в АР Крим, разом з морською охороною, виконали рішення суду щодо супроводу арештованого судна Mriya до місця зберігання.

Про це 27 серпня повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

«Через відмову капітана судна виконувати рішення суду і фактичне самоусунення від виконання своїх обов'язків по управлінню судном і командою правоохоронці доставили судно з акваторії Чорного моря в порт Херсона. В даний час судно Mriya знаходиться в Херсонському морському порту під охороною», - заявили в прокуратурі.

Як відомо, 10 серпня в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію прокуратура АР Крим спільно з СБУ в АР Крим та оперативниками Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ було проведено обшук на судні Mriya.

Підставою для обшуків стало те, що дане судно в червні 2015 року незаконно здійснювало захід у закритий порт «Севастополь» для постачання паливно-мастильних матеріалів для підрозділів Чорноморського флоту РФ. 19 серпня суд заарештував судно.