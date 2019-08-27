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    Арештоване судно, що постачало паливо для Чорноморського флоту РФ, доставили в порт Херсона

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    <p>Дане судно в червні 2015 року незаконно здійснювало захід у закритий порт &laquo;Севастополь&raquo; для поставки паливно-мастильних матеріалів для підрозділів Чорноморського флоту РФ</p> - Арештоване судно, що постачало паливо для Чорноморського флоту РФ, доставили в порт Херсона

    Дане судно в червні 2015 року незаконно здійснювало захід у закритий порт «Севастополь» для поставки паливно-мастильних матеріалів для підрозділів Чорноморського флоту РФ

    Фото: пресслужба прокуратури АРК

    Судно Mriya знаходиться в Херсонському морському порту під охороною, заявили в прокуратурі АРК

    Прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ, співробітники СБУ в АР Крим, разом з морською охороною, виконали рішення суду щодо супроводу арештованого судна Mriya до місця зберігання.

    Про це 27 серпня повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

    «Через відмову капітана судна виконувати рішення суду і фактичне самоусунення від виконання своїх обов'язків по управлінню судном і командою правоохоронці доставили судно з акваторії Чорного моря в порт Херсона. В даний час судно Mriya знаходиться в Херсонському морському порту під охороною», - заявили в прокуратурі.

    Як відомо, 10 серпня в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію прокуратура АР Крим спільно з СБУ в АР Крим та оперативниками Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ було проведено обшук на судні Mriya.

    Підставою для обшуків стало те, що дане судно в червні 2015 року незаконно здійснювало захід у закритий порт «Севастополь» для постачання паливно-мастильних матеріалів для підрозділів Чорноморського флоту РФ. 19 серпня суд заарештував судно.

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