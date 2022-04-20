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    Арестович прокоментував інформацію про хімічну атаку росіян на Ізюм

    В Офісі президента прокоментували чутки про хімічну атаку на місто Ізюм&nbsp; - Арестович прокоментував інформацію про хімічну атаку росіян на Ізюм
    В Офісі президента прокоментували чутки про хімічну атаку на місто Ізюм 
    фото з відкритих джерел

    Радник Офісу президента каже, що робити офіційні висновки зарано й зараз компетентні органи розглядають кілька варіантів розвитку подій

    Станом на зараз зарано офіційно говорити про застосування росіянами хімічної зброї в місті Ізюм. Про це заявив радник ОПУ Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Хімічна зброя в Ізюмі. Поки ми не фіксуємо офіційно застосування», − сказав Арестович.

    Він пояснив, що мав на увазі 19 квітня. Тоді з'явилась інформація про ймовірне застосування хімічної зброї проти українських захисників у боях під Ізюмом.

    Радник ОПУ додав, що тоді окупанти могли пошкодити якусь хімічну цистерну, випари з якої вдихнули українські військові.

    Зауважимо, що напередодні у 12 українських військовослужбовців фіксували проблеми з диханням та почервоніння очей після ймовірної атаки з боку армії РФ у районі Ізюма Харківської області.

    Тоді Арестович висловив думку, що на відміну від Маріуполя, де було щось з квадрокоптера, була штатна штука – штатний снаряд чи ракета.

    « Ракета навряд, швидше, що снаряд чи інший засіб доставки, треба розбиратися», – повідомив він.

    Нагадаємо, ввечері 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

    Згодом стало відомо, скільки постраждалих внаслідок хіматаки на Маріуполь.


    Теги: росія війна Харківщина Олексій Арестович хімічна зброя
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    Арестович прокоментував інформацію про хімічну атаку росіян на Ізюм