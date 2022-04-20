Арестович прокоментував інформацію про хімічну атаку росіян на Ізюм

В Офісі президента прокоментували чутки про хімічну атаку на місто Ізюм

Радник Офісу президента каже, що робити офіційні висновки зарано й зараз компетентні органи розглядають кілька варіантів розвитку подій

Станом на зараз зарано офіційно говорити про застосування росіянами хімічної зброї в місті Ізюм. Про це заявив радник ОПУ Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Хімічна зброя в Ізюмі. Поки ми не фіксуємо офіційно застосування», − сказав Арестович.

Він пояснив, що мав на увазі 19 квітня. Тоді з'явилась інформація про ймовірне застосування хімічної зброї проти українських захисників у боях під Ізюмом.

Радник ОПУ додав, що тоді окупанти могли пошкодити якусь хімічну цистерну, випари з якої вдихнули українські військові.

Зауважимо, що напередодні у 12 українських військовослужбовців фіксували проблеми з диханням та почервоніння очей після ймовірної атаки з боку армії РФ у районі Ізюма Харківської області.

Тоді Арестович висловив думку, що на відміну від Маріуполя, де було щось з квадрокоптера, була штатна штука – штатний снаряд чи ракета.

« Ракета навряд, швидше, що снаряд чи інший засіб доставки, треба розбиратися», – повідомив він.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

Згодом стало відомо, скільки постраждалих внаслідок хіматаки на Маріуполь.



