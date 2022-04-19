Арестович зробив невтішний прогноз щодо ракетних атак РФ по Україні

Росія ще має дуже багато ракет, удари триватимуть щонайменше місяць

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ракетні удари ворог здійснюватиме до останнього дня війни. Як повідомив він в ефірі спільного телемарафону, окупанти також використовуватимуть крилаті ракети повітряного базування, що, зокрема, Україна передала РФ за результатами Будапештського меморандуму.

Арестович додав, що з цього питання не має бути ілюзій. Небезпечних місць в Україні наразі немає.

«Це треба розуміти. Тому, якщо ви чуєте повітряну тривогу, не треба нехтувати, а йти до укриття, або принаймні виконувати правило двох стінок: одна стіна зовнішня, інша – внутрішня. Це має бути або коридор. або ванна кімната, якщо не встигаєте до бомбосховища. Тут не має бути ілюзій», – сказав Арестович.

Щодо кількості та наявності ракетного запасу у РФ радник очільника Офісу президента не назвав точної кількості, але сказав, що ракет у ворога дуже багато.

«Вони б'ють ракетами повітряного базування, які зокрема Україна передала їм за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає. І таких ракет у них ще сотні. Зважаючи, що в ракетному залпі зазвичай у них 5-12 ракет, не більше, ми можемо порахувати, скільки ракет в них залишилось ще», – додав він.

За його словами, частину ракетного арсеналу росіяни залишать для «страшної війни із НАТО», але щонайменше місяць окупанти битимуть ракетами по містах України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари окупантів призводять лише до одного: ракетної самодемілітаризації Росії. Він наголосив, що коли проти країни-агресорки запровадять ще жорсткіші санкції, то РФ не зможе відновити ракетний потенціал.