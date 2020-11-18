Археологи знайшли у Болгарії маску «іншопланетянина»

Артефакт, швидше за все, був символом статусу, що висить на грудях людини

Старовинна маска із глини, фігурка без рота, що датується V тисячоліттям до нашої ери, була знайдена науковцями в доісторичному поселенні Соляна яма в північно-східній Болгарії.

Химерна маска або фігурка без рота поєднує риси людини і тварин і нагадує прибульця з науково-фантастичного фільму, впевнені археологи.

«Багато хто порівнює його з … іншопланетянином в космічному костюмі», — йдеться в повідомленні Болгарського національного радіо про відкриття.

Маска з пізнього енеоліту була виявлена на кургані Провадія-Солніцата в північно-східній Болгарії, її форма близька до трикутної. Лицьова сторона виступає вперед і містить зображення нібито людського обличчя, тоді як тильна сторона пом’ята і має грубу форму.

За словами археологів, кожен з двох кутів верхньої сторони доісторичної маски або фігурки має короткий виступ, «ймовірно, стилізовані вуха». У «вухах» фігурки є невеликі отвори, які використовувалися для носіння або підвішування артефакту.

«Артефакт, швидше за все, був символом статусу, що висить на грудях людини. Цікаво, що на артефакті є навіть натяк на рот. Але акцент робиться на очах — їх форма, розмір, а також вертикальні поліровані смуги під ними говорять набагато більше», — розповіли дослідники.

Керівник археологічної групи, професор Васил Ніколов сказав Болгарському національному радіо, що немає ніякого способу дізнатися напевно, для чого саме 6000-річна глиняна маска або фігурка могла використовуватися доісторичними людьми.

Судячи з двох отворів в стилізованих вухах маски без рота, вона могла висіти на стіні або навіть бути кришкою гончарної посудини, яку можна було піднімати або опускати за допомогою нитки. За його словами, зображення на масці «іншопланетянина» являє собою суміш антропоморфних і зооморфних рис і «категорично пов’язано з чоловічим началом».