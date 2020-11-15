Археологи знайшли у Єгипті понад сотню стародавніх саркофагів
Саркофаги виявили на півдні від Каїра – у великому некрополі Саккара
Влада Єгипту оголосила про виявлення щонайменше 100 стародавніх саркофагів, в деяких з них знайдені мумії. Також серед знахідок близько 40 позолочених статуй.
Археологічні знахідки були зроблені на території великого некрополя в Саккарі, на південь від Каїра.
Міністр у справах старожитностей Єгипту Халед Ель-Анані повідомив, що виявлені саркофаги належать до епохи Птолемеїв (320 - 30 рр. до н.е.) і періоду Пізнього царства (664 - 332 рр. до н.е.).
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Яскраво прикрашені саркофаги були представлені на спеціальній виставці біля підніжжя піраміди Джосера. Археологи відкрили один із саркофагів та виявили мумію, загорнуту в прикрашену яскравими ієрогліфами похоронну пелену. Вони також провели рентгенологічний аналіз мумій, який показав їхній стан і структуру.
Саккара – великий некрополь стародавньої єгипетської столиці Мемфіса, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме там розташовані десятки пірамід, древніх монастирів та місць поховання тварин.
Водночас в найближчі тижні очікують оголошення про ще одне відкриття у величезному некрополі. Зокрема, археологи сподіваються знайти давню майстерню з виготовлення дерев'яних саркофагів для мумій.