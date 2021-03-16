Відкриття Евересту: понад 300 альпіністів подали заявки на сходження
Альпіністи зможуть піднятися на вершину з початком потепління, яке очікується найближчими днями
Найвищу в світі гору Еверест відкрили для туристів вперше після того, як почалася пандемія коронавірусу. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Заявки на підкорення дев'ятикілометрової вершини вже подали більш як триста осіб. Це радує місцеву владу, оскільки така кількість альпіністів піднялася на гору в 2019 році.
Першопрохідцем по Евересту в 2021 році стане 30-річний принц Бахрейну. Він уже тренується в Непалі і через кілька днів, після настання потепління, планує відправитися в похід.
Нагадаємо, восени минулого року доступ до Евересту був закритий через карантинні обмеження.
Лише на початку березня стало відомо, що Еверест знову відкриють для альпіністів. Туристи можуть підійматися в гори за умови перебування на обов'язковому тижневому карантині після прибуття в Непал і наявності негативного результату тесту.
Деякі туристичні компанії, які організовують експедиції в гори, планують посилити заходи безпеки, зокрема залучення командного лікаря і створення закритої карантинної «бульбашки» в базовому таборі. Контакти з іншими групами альпіністів будуть зведені до мінімуму.
У 2019 до закриття найвищої у світі гірської вершини на карантин, Еверест намагався підкорити 381 альпініст.
У жовтні 2020 року в непальському селищі Намче-Базар поблизу Евересту виявили перший випадок зараження на коронавірус. Влада країни терміново призупинила транспортне сполучення з регіоном.
До слова, Гора Еверест виявилася вищою, ніж вважалося. Китай і Непал уточнили висоту.