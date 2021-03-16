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    Відкриття Евересту: понад 300 альпіністів подали заявки на сходження

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    Туристи знову зможуть підкорити найвищуї гору у світі - Відкриття Евересту: понад 300 альпіністів подали заявки на сходження
    Туристи знову зможуть підкорити найвищуї гору у світі
    Фото: pixabay.com

    Альпіністи зможуть піднятися на вершину з початком потепління, яке очікується найближчими днями

    Найвищу в світі гору Еверест відкрили для туристів вперше після того, як почалася пандемія коронавірусу. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Заявки на підкорення дев'ятикілометрової вершини вже подали більш як триста осіб. Це радує місцеву владу, оскільки така кількість альпіністів піднялася на гору в 2019 році.

    Першопрохідцем по Евересту в 2021 році стане 30-річний принц Бахрейну. Він уже тренується в Непалі і через кілька днів, після настання потепління, планує відправитися в похід.

    Нагадаємо, восени минулого року доступ до Евересту був закритий через карантинні обмеження.

    Лише на початку березня стало відомо, що Еверест знову відкриють для альпіністів. Туристи можуть підійматися в гори за умови перебування на обов'язковому тижневому карантині після прибуття в Непал і наявності негативного результату тесту.

    Деякі туристичні компанії, які організовують експедиції в гори, планують посилити заходи безпеки, зокрема залучення командного лікаря і створення закритої карантинної «бульбашки» в базовому таборі. Контакти з іншими групами альпіністів будуть зведені до мінімуму.

    У 2019 до закриття найвищої у світі гірської вершини на карантин, Еверест намагався підкорити 381 альпініст.

    У жовтні 2020 року в непальському селищі Намче-Базар поблизу Евересту виявили перший випадок зараження на коронавірус. Влада країни терміново призупинила транспортне сполучення з регіоном.

    До слова, Гора Еверест виявилася вищою, ніж вважалося. Китай і Непал уточнили висоту.


    Теги: Китай туризм Непал альпінізм Еверест карантин коронавірус
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