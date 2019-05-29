АРМА віддала «Межигір’я» в управління помічнику Мураєва



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29 травня «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів

На даний момент національний парк закритий для відвідувачів – побоюються рейдерського захоплення

Новим управителем «Національного парку України «Межигір'я» став Олексій Вороненко, який був помічником депутата Євгена Мураєва. Про це пише журналістка програми «Схеми» Наталія Седлецька на своїй сторінці у Facebook.

Слід зазначити, що переможця конкурсу на управління арештованим «Межигір'ям» оголосив сьогодні, 29 травня, тендерний комітет Агентства з управління корупційними активами.

«Знайомтесь, новий управитель колишньої резиденції Януковича «Межигір'я» – Олексій Вороненко. Помічник проросійського депутата Євгена Мураєва, давнього соратника Віктора Януковича. Політолог, частий гість медведчуківських каналів NewsOne та 112, – додала вона.

За її словами, Вороненко є директором компанії ТОВ «Скомпані».

«Попри численні застереження, чиновники АРМИ не зважили на те, що це маловідома компанія, без відповідного досвіду. Як і на те, що її директор тісно пов'язаний з регіоналами», – підсумувала вона.

Вона додала, що представники компанії навіть не змогли назвати «жодної цифри, повідомити які їхні доходи».

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів. Адміністрація парку побоюється рейдерського захоплення території «Межигір'я».

Довідково, це була вже п'ята спроба АРМА обрати нового управителя рухомим, нерухомим майном та корпоративними правами ТОВ «Танталіт», яке володіло «Межигір'ям». Про це АРМА повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Через затримку з обранням управителя для «Межигір'я» Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість). Водночас в АРМА переконували у дотриманні законодавства при конкурсному обранні управителя арештованих активів «Межигір'я». Печерський райсуд Києва передав заарештоване майно резиденції «Межигір'я» в управління АРМА у липні 2018 року. 25 січня цього року АРМА продовжило до 28 лютого конкурс з обрання управителя національного парку «Межигір'я».

Зазначимо, 7 липня 2018 року «Межигір'я» нарешті передали в управління державі. Нагадаємо, суд наклав арешт на нерухомість у Межигір'ї ще 2014 року. А в серпні Київський апеляційний господарський суд визнав нечинними договори, за якими урядову резиденцію «Межигір'я» у 2007 році вилучили з державної власності.