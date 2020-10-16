Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі



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Азербайджанські військові

Азербайджан продовжить просування в Карабасі, поки вірменська сторона не буде дотримуватися режиму припинення вогню, заявив президент Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляє, що збройні сили його країни взяли під контроль понад 40 населених пунктів у Нагірному Карабасі.

Про це він заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV, повідомляє interfax.az.

«Наразі звільнено понад 40 населених пунктів, сіл і міст і незабаром будуть чергові хороші новини. Зазначу, що ми і в північному, і південному, і в східному напрямках тримаємо під контролем стратегічні висоти», – сказав Алієв.

Так, за його словами, в ході операції в північному і південному напрямках було звільнено місто Джабраїл з прилеглими селами і населеними пунктами.

«У той же час ми звільнили багато сіл Фізулінського району. Упевнений, що незабаром ми почуємо новини про звільнення міста Фізулі», – зазначив Алієв.

Пізніше Алієв повідомив, що армія Азербайджану звільнила ще шість населених пунктів: селище Ариш Фізулінського району, село Дошулу Джабраїльского району, села Едіше, Дюдюкчю, Еділлі, Чірагуз Ходжавендського району.

Він також заявив, що Азербайджан продовжить просування в Карабасі, поки вірменська сторона не буде дотримуватися режиму припинення вогню, заявив Алієв.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 жовтня, Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.