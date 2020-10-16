Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі
Азербайджан продовжить просування в Карабасі, поки вірменська сторона не буде дотримуватися режиму припинення вогню, заявив президент Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляє, що збройні сили його країни взяли під контроль понад 40 населених пунктів у Нагірному Карабасі.
Про це він заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV, повідомляє interfax.az.
«Наразі звільнено понад 40 населених пунктів, сіл і міст і незабаром будуть чергові хороші новини. Зазначу, що ми і в північному, і південному, і в східному напрямках тримаємо під контролем стратегічні висоти», – сказав Алієв.
Так, за його словами, в ході операції в північному і південному напрямках було звільнено місто Джабраїл з прилеглими селами і населеними пунктами.
«У той же час ми звільнили багато сіл Фізулінського району. Упевнений, що незабаром ми почуємо новини про звільнення міста Фізулі», – зазначив Алієв.
Пізніше Алієв повідомив, що армія Азербайджану звільнила ще шість населених пунктів: селище Ариш Фізулінського району, село Дошулу Джабраїльского району, села Едіше, Дюдюкчю, Еділлі, Чірагуз Ходжавендського району.
Він також заявив, що Азербайджан продовжить просування в Карабасі, поки вірменська сторона не буде дотримуватися режиму припинення вогню, заявив Алієв.
Як повідомлялося, сьогодні, 15 жовтня, Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.
Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.
Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.
Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.
Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.
Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.
До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.
Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.
Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.