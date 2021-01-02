Армія Ірану підвищує готовність до річниці загибелі Сулеймані

Сполучені Штати стурбовані маневрами іранців у Перській затоці

Американська розвідка стверджує, що військово-морські сили Ірану за останні два дні підвищили рівень своєї активності в Перській затоці, повідомляє CNN з посиланням на знайоме з розвідувальними даними джерело. Це може бути повʼязане з тим, що завтра, 3 січня, минає рік з вбивства командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Він був ліквідований під час спецоперації США в січні 2019 року.

За даними CNN, поки владі США неясно, чи є дії Ірану щодо підвищення боєздатності оборонними або сигналізують про можливу майбутню атаку. В американській розвідці, як стверджує джерело телеканалу, не вважають дії іранських ВМС типовими для звичайних тренувань.

Також Іран поінформував Міжнародне агентство з атомної енергетики про те, що відповідно до законодавчого акта, прийнятого нещодавно парламентом країни, іранське Агентство з атомної енергії має намір довести рівень збагачення урану на об'єкті у Фордо до 20%. Наразі Іран збагачує уран до 4,5%, що вище рівня, передбаченого багатосторонньою угодою щодо іранського атому від 2015 року. Відповідно до цього документа він не повинен перевищувати 3,67%.

Як повідомлялося раніше, в ізраїльських ЗМІ поширюється інформація про те, що Ізраїль і Саудівська Аравія звернулися до Дональда Трампа з пропозицією нанести авіаудар по ядерних об'єктах Ірану перед тим, як він залишить посаду президента США в січні.