Артеменко, що пропонував здати Крим РФ, просить Зеленського повернути йому громадянство



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Андрій Артеменко

Екс-нардеп назвав дії Порошенка морально-політичним тиском за висловлені ним ідеї

Колишній народний депутат Андрій Артеменко звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням про повернення йому громадянства України.

Про це йдеться у листі Артеменка до Зеленського.

За словами екс-нардепа, екс-президент Порошенко, підписавши 29 квітня 2017 року указ про позбавлення його громадянства, порушив конституційні права і свободи громадянина України.

«Цей указ має виключно політичний мотив і вибірковий характер щодо мене», – заявив Артеменко.

Екс-нардеп назвав дії влади морально-політичним тиском за висловлені ним ідеї і спробою перешкоджання його депутатській діяльності.

Артеменко попросив Зеленського скасувати указ Порошенка №119/2017 в частині припинення громадянства Артеменка та відновити його в громадянстві України.

Як повідомлялось раніше, Саакашвілі просить Зеленського повернути йому громадянство.

Нагадаємо, 29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон «Про громадянство», який допускає позбавлення українського громадянства за наявності громадянства іншої держави.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

У лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що на той момент нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв’язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Після цього Верховна Рада достроково позбавила Артеменка мандату.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про «оренду Криму» неправильно витлумачили.

Джерело: Ліга.net