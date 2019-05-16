Артилеристи проводять тактичні навчання на Чернігівщині



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Військові н авчання 16 травня проходять у Чернігівській області

У навчаннях також візьмуть участь розвідувальні підрозділи та підрозділи оперативного забезпечення

У Чернігівській області на базі загальновійськового полігону Оперативного командування «Північ» розпочалися тактичні навчання з бойовою стрільбою частин та підрозділів артилерії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Військами упродовж 3-х днів, як вдень так і вночі, будуть відпрацьовані тактичні та вогневі завдання з ураження противника у різних видах бою. Окремими завданнями визначається: подолання водної перешкоди, ведення розвідки у різні способи та ведення контрбатарейної боротьби», – мовиться у повідомленні.

Військові також відпрацюють завдання з виявлення та знищення підрозділів противника із застосуванням вогневих контурів, які були вдало апробовані минулого року в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Крім артилерійських підрозділів у навчаннях візьмуть участь розвідувальні підрозділи та підрозділи оперативного забезпечення.