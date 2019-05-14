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    Події в Україні

    Українські військові тренувались «нищити» ворожий морський десант у Приазов'ї

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    Протидесантний резерв за підтримки танків, артилерії та приданої авіації &laquo;нищив&raquo; першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону - Українські військові тренувались «нищити» ворожий морський десант у Приазов'ї
    Протидесантний резерв за підтримки танків, артилерії та приданої авіації «нищив» першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону

    Приазов’я як і раніше, залишається зоною високого ризику для розвитку військової агресії північного сусіда

    Частини та підрозділи Об`єднаних сил в акваторії та на узбережжі Азовського моря готувалися «нищити» ворога у всіх вірогідних оперативно-тактичних сценаріях для Приазов`я. Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

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    Зазначається, що Приазов’я як і раніше, залишається зоною високого ризику для розвитку військової агресії північного сусіда.

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    Українські військові тренувались «нищити» ворожий морський десант у Приазов'ї
    Українські військові тренувались «нищити» ворожий морський десант у Приазов'ї
    Українські військові тренувались «нищити» ворожий морський десант у Приазов'ї
    Українські військові тренувались «нищити» ворожий морський десант у Приазов'ї
    Українські військові тренувались «нищити» ворожий морський десант у Приазов'ї

    «Цього разу, за легендою планових навчань, наш протидесантний резерв у складі ротної тактичної групи окремої десантно-штурмової бригади за підтримки танків, артилерії та приданої авіації «нищив» першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрів, без втрат для Об’єднаних сил.

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