Українські військові тренувались «нищити» ворожий морський десант у Приазов'ї



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Протидесантний резерв за підтримки танків, артилерії та приданої авіації «нищив» першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону

Приазов’я як і раніше, залишається зоною високого ризику для розвитку військової агресії північного сусіда

Частини та підрозділи Об`єднаних сил в акваторії та на узбережжі Азовського моря готувалися «нищити» ворога у всіх вірогідних оперативно-тактичних сценаріях для Приазов`я. Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Приазов’я як і раніше, залишається зоною високого ризику для розвитку військової агресії північного сусіда.

«Цього разу, за легендою планових навчань, наш протидесантний резерв у складі ротної тактичної групи окремої десантно-штурмової бригади за підтримки танків, артилерії та приданої авіації «нищив» першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрів, без втрат для Об’єднаних сил.