Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)

Крістіна Кох була у складі місячної місії, її кар'єра позначена численними рекордами





Астронавтка NASA Крістіна Кох, яка увійде до історії як перша жінка, що облетіла Місяць у межах місячної місії, поділилася теплими кадрами свого повернення додому. На відео зафіксовано момент зустрічі з її чотирилапим другом після тривалого перебування на орбіті, інформує «Главком».

Після тривалої розлуки собака не одразу повірив своєму щастю. Як тільки Крістіна з’явилася на порозі, домашній улюбленець вибухнув радістю: нескінченні стрибки, виляння хвостом та спроби «обійняти» господарку.

«Не впевнена, хто з нас був щасливіший. Радість від повернення до тих, кого любиш — це те, що робить приземлення по-справжньому особливим», – прокоментувала відео астронавтка.

🛰Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу pic.twitter.com/rdgt1GNtiP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 13, 2026

Крістіна Кох стала першою жінкою, яка вийшла за межі низької навколоземної орбіти під час місії «Артеміда-2» до Місяця. Кох разом з іншими членами екіпажу провела 10 днів у космосі, встановлюючи новий рекорд відстані від Землі.

До того як вирушити до Місяця, Крістіна вже була легендою на навколоземній орбіті.

328 днів у космосі: Вона встановила рекорд серед жінок за найтривалішим безперервним перебуванням на МКС. Це майже рік життя в невагомості!

Жіночий тріумф: У 2019 році Крістіна Кох та Джессіка Мейр здійснили перший в історії виключно жіночий вихід у відкритий космос, довівши, що для професіоналізму немає гендерних бар'єрів.

6 виходів у космос: Загалом вона провела за межами станції понад 42 години.

«Главком» писав, що 10 квітня приблизно о 20.00 за місцевим часом астронавти місячної місії приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

Нагадаємо, на борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

До слова, астронавти уперше з 1972 року на власні очі побачили зворотний бік Місяця.