Головна Новини
search button user button menu button

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Астронавти місії протягом певного часу не могли спілкуватися із Землею
фото: NASA

10 квітня астронавти місячної місії мають повернутися на Землю

У п'ятницю, 10 квітня (це буде о 3 годині ранку 11 квітня за Києвом) приблизно о 20.00 за місцевим часом  астронавти місячної місії мають приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію NASA.

У космічному агентстві повідомили, що місячний екіпаж має забрати корабель USS John P. Murtha, який уже вирушив до ймовірного місця посадки. Хоча сам час посадки може змінитися і в NASA повідомлять більше подробиць про неї пізніше. 

Як відбуватиметься спуск космічного корабля на Землю

Повідомляється, що на висоті близько 120 км над Землею космічний корабель «Оріон» увійде в атмосферу планети зі швидкістю приблизно 40 000 км/год. І цей вхід в атмосферу є одним із найнебезпечніших періодів місії.

Це пов'язано з тим, що теплозахисний екран корабля «Оріон», призначений для захисту екіпажу від величезних температур і руйнування конструкції корабля, під час проходження через атмосферу Землі, практично ідентичний до того, що використовували під час безпілотної місії на Місяць у 2022 році. Тоді теплозахисний екран тріснув при вході в атмосферу і частина термостійкого захисного покриття відлетіло від корабля.

Корабель у 2022 році був сильно пошкоджений
фото: solar-system

Після того, як корабель «Оріон» увійде в атмосферу Землі, він буде охоплений вогненною кулею з гарячої плазми. Спуск буде неспокійним і хаотичним, і на короткий час зв'язок із Центром управління польотами NASA буде втрачено.

Швидкість корабля знизиться, але на висоті 8000 м над Тихим океаном, він все ще буде летіти вниз зі швидкістю 523 км/год. Після цього корабель випустить спочатку запасні парашути, а потім основні на висоті 2896 м при швидкості падіння 209 км/год. Основні парашути сповільнять спуск корабля до швидкості менше ніж 32 км/год, що достатньо для успішного приводнення в Тихому океані.

Команди NASA, ВМС США та Повітряних сил США готуються до повернення членів екіпажу Artemis II на Землю
фото: NASA

Національне аерокосмічне агентство Сполучених Штатів Америки вперше за понад 50 років проводить пілотований політ людей до Місяця. Незадовго після старту з’явилася перша проблеми, і як виявилося, вона була не одна.

Втрата зв'язку

фото: NASA

Адміністратор NASA повідомив, що приблизно через 51 хвилину після запуску місії було частково втрачено зв'язок з астронавтами. Екіпаж приймав повідомлення, але протягом певного часу на Землі не чули їхні відповіді. Айзекман повідомив, що тепер із космічним кораблем і з його системою зв'язку все добре.

Попередньо причиною назвали програмний збій у комунікаційному модулі, проте інженери NASA продовжують моніторити ситуацію, щоб «блекаут» не повторився.

Зламаний туалет 

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу фото 2
фото: solar-system

Попри успішне відновлення зв'язку з Землею, всередині капсули виникла інша проблема – несправність системи збору відходів. Космічний туалет вартістю в мільйони доларів дав збій, і астронавтам довелося виконувати роль сантехніків у невагомості, консультуючись із наземними інженерами. Ця проблема виникала протягом усього польоту.

Моторошні звуки у космосі

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу фото 3
фото: NASA

Екіпаж NASA, перебуваючи у повній радіоізоляції на зворотному боці Місяця, стикнувся з загадковим явищем – дивними «свистячими» звуками, що нагадували музику з науково-фантастичних фільмів. Науковці знайшли цьому явищу пояснення. 

Причина виявилася суто технічною:

  • Радіоперешкоди: Звуки виникали через взаємодію між радіостанціями надвисоких частот (VHF) на місячному та командному модулях.
  • Накладання сигналів: Коли два апарати перебували близько один до одного, їхні радіосигнали вступали в резонанс, створюючи той самий «свист», який астронавти сприйняли за музику.

Місія зазіхає одразу на кілька рекордів

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу фото 4
фото: NASA
  • уперше за 54 роки люди покинуть навколоземну орбіту і побувають біля Місяця;
  • уперше з 1972 року астронавти на власні очі побачать зворотний бік Місяця;
  • уперше в історії біля Місяця побуває жінка й афроамериканець, а також не громадянин США;
  • астронавти місії опиняться в космосі так далеко від Землі, де ще не була жодна людина, – на відстані 406 841 кілометр, що на 6400 кілометрів більше за рекорд, встановлений астронавтами місії 1970 року.

Нагадаємо, 2 квітня о 01:24 за київським часом NASA здійснило історичний запуск місії Artemis 2 з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ракета Space Launch System (SLS) разом із кораблем Orion стартувала без відхилень від графіка, успішно вивівши екіпаж на траєкторію польоту до супутника Землі. 

На борту Orion перебувають четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

«Главком» також писав, що аерокосмічне агентство NASA суттєво переглянуло плани співпраці з компанією Boeing. Через постійні технічні несправності корабля Starliner кількість запланованих місій скорочено, а наступний політ до Міжнародної космічної станції відбудеться у безпілотному режимі.

Повідомляється, що останній інцидент стався під час першого пілотованого тестового польоту Starliner у 2024 році, коли корабель перевозив астронавтів NASA Бутча Вілмора та Суні Вільямс. Тоді кілька двигунів системи орієнтації й руху Starliner відмовили під час зближення з Міжнародною космічною станцією.

Читайте також:

Теги: космос NASA Новости NASA Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua