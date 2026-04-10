Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу

10 квітня астронавти місячної місії мають повернутися на Землю

У п'ятницю, 10 квітня (це буде о 3 годині ранку 11 квітня за Києвом) приблизно о 20.00 за місцевим часом астронавти місячної місії мають приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію NASA.

У космічному агентстві повідомили, що місячний екіпаж має забрати корабель USS John P. Murtha, який уже вирушив до ймовірного місця посадки. Хоча сам час посадки може змінитися і в NASA повідомлять більше подробиць про неї пізніше.

Як відбуватиметься спуск космічного корабля на Землю

Повідомляється, що на висоті близько 120 км над Землею космічний корабель «Оріон» увійде в атмосферу планети зі швидкістю приблизно 40 000 км/год. І цей вхід в атмосферу є одним із найнебезпечніших періодів місії.

Це пов'язано з тим, що теплозахисний екран корабля «Оріон», призначений для захисту екіпажу від величезних температур і руйнування конструкції корабля, під час проходження через атмосферу Землі, практично ідентичний до того, що використовували під час безпілотної місії на Місяць у 2022 році. Тоді теплозахисний екран тріснув при вході в атмосферу і частина термостійкого захисного покриття відлетіло від корабля.

Корабель у 2022 році був сильно пошкоджений

Після того, як корабель «Оріон» увійде в атмосферу Землі, він буде охоплений вогненною кулею з гарячої плазми. Спуск буде неспокійним і хаотичним, і на короткий час зв'язок із Центром управління польотами NASA буде втрачено.

Швидкість корабля знизиться, але на висоті 8000 м над Тихим океаном, він все ще буде летіти вниз зі швидкістю 523 км/год. Після цього корабель випустить спочатку запасні парашути, а потім основні на висоті 2896 м при швидкості падіння 209 км/год. Основні парашути сповільнять спуск корабля до швидкості менше ніж 32 км/год, що достатньо для успішного приводнення в Тихому океані.

Команди NASA, ВМС США та Повітряних сил США готуються до повернення членів екіпажу Artemis II на Землю

Національне аерокосмічне агентство Сполучених Штатів Америки вперше за понад 50 років проводить пілотований політ людей до Місяця. Незадовго після старту з’явилася перша проблеми, і як виявилося, вона була не одна.

Втрата зв'язку

Адміністратор NASA повідомив, що приблизно через 51 хвилину після запуску місії було частково втрачено зв'язок з астронавтами. Екіпаж приймав повідомлення, але протягом певного часу на Землі не чули їхні відповіді. Айзекман повідомив, що тепер із космічним кораблем і з його системою зв'язку все добре.

Попередньо причиною назвали програмний збій у комунікаційному модулі, проте інженери NASA продовжують моніторити ситуацію, щоб «блекаут» не повторився.

Зламаний туалет

Попри успішне відновлення зв'язку з Землею, всередині капсули виникла інша проблема – несправність системи збору відходів. Космічний туалет вартістю в мільйони доларів дав збій, і астронавтам довелося виконувати роль сантехніків у невагомості, консультуючись із наземними інженерами. Ця проблема виникала протягом усього польоту.

Моторошні звуки у космосі

Екіпаж NASA, перебуваючи у повній радіоізоляції на зворотному боці Місяця, стикнувся з загадковим явищем – дивними «свистячими» звуками, що нагадували музику з науково-фантастичних фільмів. Науковці знайшли цьому явищу пояснення.

Причина виявилася суто технічною:

Радіоперешкоди: Звуки виникали через взаємодію між радіостанціями надвисоких частот (VHF) на місячному та командному модулях.

Звуки виникали через взаємодію між радіостанціями надвисоких частот (VHF) на місячному та командному модулях. Накладання сигналів: Коли два апарати перебували близько один до одного, їхні радіосигнали вступали в резонанс, створюючи той самий «свист», який астронавти сприйняли за музику.

Місія зазіхає одразу на кілька рекордів

уперше за 54 роки люди покинуть навколоземну орбіту і побувають біля Місяця;

уперше з 1972 року астронавти на власні очі побачать зворотний бік Місяця;

уперше в історії біля Місяця побуває жінка й афроамериканець, а також не громадянин США;

астронавти місії опиняться в космосі так далеко від Землі, де ще не була жодна людина, – на відстані 406 841 кілометр, що на 6400 кілометрів більше за рекорд, встановлений астронавтами місії 1970 року.

Нагадаємо, 2 квітня о 01:24 за київським часом NASA здійснило історичний запуск місії Artemis 2 з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ракета Space Launch System (SLS) разом із кораблем Orion стартувала без відхилень від графіка, успішно вивівши екіпаж на траєкторію польоту до супутника Землі.

На борту Orion перебувають четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

«Главком» також писав, що аерокосмічне агентство NASA суттєво переглянуло плани співпраці з компанією Boeing. Через постійні технічні несправності корабля Starliner кількість запланованих місій скорочено, а наступний політ до Міжнародної космічної станції відбудеться у безпілотному режимі.

Повідомляється, що останній інцидент стався під час першого пілотованого тестового польоту Starliner у 2024 році, коли корабель перевозив астронавтів NASA Бутча Вілмора та Суні Вільямс. Тоді кілька двигунів системи орієнтації й руху Starliner відмовили під час зближення з Міжнародною космічною станцією.