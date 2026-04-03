Прогноз магнітних бур на 3-4 квітня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Активність Сонця з 3 по 4 квітня 2026 року
«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

3 квітня

У п’ятницю, 3 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

4 квітня

У суботу, 4 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Читайте також 👉 Яким буде Великдень? Тривожний прогноз синоптиків

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також

Клопотенко роз’яснив роль у проєкті рецептів для ЗСУ
Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення
3 березня, 14:17
Вибухи в Криму, США послабили санкції проти Росії: головне за ніч 13 березня
Вибухи в Криму, США послабили санкції проти Росії: головне за ніч 13 березня
13 березня, 05:52
Активність Сонця з 13 по 14 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 березня: якою буде сонячна активність
13 березня, 07:07
Активність Сонця з 15 по 16 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 15-16 березня: якою буде сонячна активність
15 березня, 07:25
Майже у 80% обстежених мешканців Бишівської громади виявлено порушення функції судин на тлі воєнних стрес-факторів
Війна зістарила українців на 10-15 років – дослідження вчених Інституту геронтології
15 березня, 20:15
Комбінований обстріл Києва та області, уражено НПЗ у Росії: головне за ніч
Комбінований обстріл Києва та області, уражено НПЗ у Росії: головне за ніч
14 березня, 06:02
Емоційний стан українців за час війни змінився: від шоку та заперечення на початку вторгнення до хронічного виснаження сьогодні
Війна залишить слід на покоління: психіатр пояснив наслідки для українців
22 березня, 19:57
Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту напередодні екскурсії.
Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)
25 березня, 13:40
Першими розквітли білі магнолії 
У Києві зацвіли перші магнолії: де подивитися та зробити фото
27 березня, 10:48

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 5-6 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 квітня: якою буде сонячна активність
Що робити після укусу кліща: лікарка назвала головну помилку
Що робити після укусу кліща: лікарка назвала головну помилку
Програму «Доступні ліки» буде розширено: які препарати потраплять у список
Програму «Доступні ліки» буде розширено: які препарати потраплять у список
Прогноз магнітних бур на 3-4 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-4 квітня: якою буде сонячна активність
Оновлено програму «Доступні ліки»: перелік препаратів
Оновлено програму «Доступні ліки»: перелік препаратів
Прогноз магнітних бур на 1-2 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
