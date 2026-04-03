Місячна місія: астронавти зробили унікальну світлину Землі (фото)

Фотографія нагадує культовий знімок 1968 року, який зробили астронавти місії «Аполлон-8»

Астронавти місії NASA «Артеміда-2» (Artemis II), які залишили навколоземну орбіту, поділилися першими кадрами нашої планети. Знімок, зроблений з борту корабля Orion, миттєво став вірусним, нагадавши людству про легендарний «Схід Землі» 1968 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аерокосмічне агентство NASA.

Повідомляється, що астронавти місії «Артеміда-2» вночі 3 квітня залишили навколоземну орбіту на космічному кораблі «Оріон» вирушили до Місяця, куди вони прибудуть через кілька днів. NASA показало незабутню фотографію Землі, яку зробили астронавти. Вона демонструє вигнутий блакитний горизонт планети на тлі глибокого чорного космосу. На світлині також видно частину космічного корабля «Оріон», коли той ще перебував на навколоземній орбіті.

фото: NASA

Користувачі мережі та експерти одразу провели паралель із культовим знімком Вільяма Андерса з місії «Аполлон-8».

Не виключено, що астронавтам місії «Артеміда-2» вдасться зробити аналогічний знімок, а можливо, і більш унікальне зображення.

Нагадуємо, що астронавти місії «Аполлона-8» першими в історії здійснили обліт Місяця і вперше побачили Землю з точки зору супутника нашої планети.

Зауважимо, чотири астронавти місії «Артеміда-2» продовжують свій історичний політ до Місяця, після того, як вони покинули навколоземну орбіту. Тепер вони летять траєкторією, яка дасть змогу 6 квітня облетіти Місяць, здійснити гравітаційний маневр, який дасть змогу 10-11 квітня повернутися додому.

Нагадаємо, 2 квітня о 01:24 за київським часом NASA здійснило історичний запуск місії Artemis 2 з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ракета Space Launch System (SLS) разом із кораблем Orion стартувала без відхилень від графіка, успішно вивівши екіпаж на траєкторію польоту до супутника Землі.

На борту Orion перебувають четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

