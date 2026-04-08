Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця

Лариса Голуб
Астронавти місячної місії повертаються на Землю
фото: NASA

Астронавти NASA в порожнечі космосу почули моторошну симфонію

Екіпаж NASA, перебуваючи у повній радіоізоляції на зворотному боці Місяця, стикнувся з загадковим явищем – дивними «свистячими» звуками, що нагадували музику з науково-фантастичних фільмів. Науковці знайшли цьому явищу пояснення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на космічну агенцію NASA.

Першими незвичні звуки почули астронавти місії «Аполлон-10» у 1969 році. Коли їхній корабель заходив у «тінь» Місяця, перериваючи будь-який зв'язок із Землею, у навушниках з’являлося дивне виття. Згодом аналогічний досвід пережив і Майкл Коллінз, пілот командного модуля «Аполлон-11», поки Ніл Армстронг та Базз Олдрін здійснювали свою історичну прогулянку поверхнею супутника.

«Якби мене про це не попередили, це б мене до смерті налякало», – згадував пізніше Коллінз.

Довгий час записи цих звуків залишалися засекреченими, що лише підігрівало чутки про контакт із позаземними цивілізаціями. Проте сучасні технічні експерти NASA розвіяли міфи.

Причина виявилася суто технічною:

  • Радіоперешкоди: Звуки виникали через взаємодію між радіостанціями надвисоких частот (VHF) на місячному та командному модулях.
  • Накладання сигналів: Коли два апарати перебували близько один до одного, їхні радіосигнали вступали в резонанс, створюючи той самий «свист», який астронавти сприйняли за музику.

«Главком» писав, що космічний корабель Orion із чотирма астронавтами на борту успішно здійснив обліт Місяця та взяв курс на Землю. Під час цієї історичної фази місії екіпаж подолав позначку у 400 000 км від нашої планети, побивши рекорд дальності польоту людини в космос. Повідомляється, що зараз корабель Orion використовує гравітацію Місяця як «космічну пращу», щоб без додаткових витрат палива повернутися до Землі.

Очікується, що капсула з астронавтами приводиться у Тихому океані поблизу берегів Каліфорнії у п'ятницю, 10 квітня 2026 року. Цей політ є фінальним випробуванням перед наступним етапом – висадкою людей на поверхню Місяця, яка запланована на 2028 рік.

Нагадаємо, екіпаж місії Artemis II встановив новий історичний рекорд. Астронавти віддалилися від Землі на найбільшу відстань за всю історію пілотованих польотів. Artemis II стала першим пілотованим польотом у глибокий космос із 1970 року. Основна мета місії – перевірка систем корабля Orion, умов життєзабезпечення та підготовка до майбутньої висадки людей на Місяць, запланованої в межах програми Artemis.

До слова, астронавти місії NASA, які залишили навколоземну орбіту, поділилися першими кадрами нашої планети. Знімок, зроблений з борту корабля Orion, миттєво став вірусним, нагадавши людству про легендарний «Схід Землі» 1968 року. 

