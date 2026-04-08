Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця

Астронавти NASA в порожнечі космосу почули моторошну симфонію

Екіпаж NASA, перебуваючи у повній радіоізоляції на зворотному боці Місяця, стикнувся з загадковим явищем – дивними «свистячими» звуками, що нагадували музику з науково-фантастичних фільмів. Науковці знайшли цьому явищу пояснення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на космічну агенцію NASA.

Першими незвичні звуки почули астронавти місії «Аполлон-10» у 1969 році. Коли їхній корабель заходив у «тінь» Місяця, перериваючи будь-який зв'язок із Землею, у навушниках з’являлося дивне виття. Згодом аналогічний досвід пережив і Майкл Коллінз, пілот командного модуля «Аполлон-11», поки Ніл Армстронг та Базз Олдрін здійснювали свою історичну прогулянку поверхнею супутника.

«Якби мене про це не попередили, це б мене до смерті налякало», – згадував пізніше Коллінз.

Довгий час записи цих звуків залишалися засекреченими, що лише підігрівало чутки про контакт із позаземними цивілізаціями. Проте сучасні технічні експерти NASA розвіяли міфи.

Причина виявилася суто технічною:

Радіоперешкоди: Звуки виникали через взаємодію між радіостанціями надвисоких частот (VHF) на місячному та командному модулях.

Накладання сигналів: Коли два апарати перебували близько один до одного, їхні радіосигнали вступали в резонанс, створюючи той самий «свист», який астронавти сприйняли за музику.

