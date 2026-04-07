Місячна місія: астронавти повертаються додому

Астронавти успішно здійснили обліт Місяця

Космічний корабель Orion із чотирма астронавтами на борту успішно здійснив обліт Місяця та взяв курс на Землю. Під час цієї історичної фази місії екіпаж подолав позначку у 400 000 км від нашої планети, побивши рекорд дальності польоту людини в космос. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NASA.

Повідомляється, що зараз корабель Orion використовує гравітацію Місяця як «космічну пращу», щоб без додаткових витрат палива повернутися до Землі. Подорож триватиме ще близько чотирьох днів.

фото: NASA

«Коли ми розпочали цей політ до Місяця, я сказала, що ми не покидаємо Землю, а обираємо її. І це правда. Ми будемо досліджувати. Ми будемо будувати. Ми будемо будувати кораблі. Ми знову відвідаємо Землю. Ми побудуємо наукові аванпости. Ми будемо керувати марсоходами. Ми будемо займатися радіоастрономією. Ми будемо засновувати компанії. Ми будемо розвивати промисловість. Ми будемо надихати. Але в кінцевому підсумку ми завжди обиратимемо Землю. Ми завжди обиратимемо один одного», – сказала астронавтка Крістіна Кох.

Очікується, що капсула з астронавтами приводиться у Тихому океані поблизу берегів Каліфорнії у п'ятницю, 10 квітня 2026 року. Цей політ є фінальним випробуванням перед наступним етапом – висадкою людей на поверхню Місяця, яка запланована на 2028 рік.

Склад екіпажу

фото: NASA

До складу місії входять четверо досвідчених фахівців:

Рід Вайсмен (командир, США);

Віктор Гловер (пілот, США);

Крістіна Кох (спеціаліст місії, США);

Джеремі Гансен (спеціаліст місії, Канада).

«Главком» писав, що екіпаж місії Artemis II встановив новий історичний рекорд. Астронавти віддалилися від Землі на найбільшу відстань за всю історію пілотованих польотів. Artemis II стала першим пілотованим польотом у глибокий космос із 1970 року. Основна мета місії – перевірка систем корабля Orion, умов життєзабезпечення та підготовка до майбутньої висадки людей на Місяць, запланованої в межах програми Artemis.

