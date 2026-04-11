Місячна місія: екіпаж місії «Артеміда II» успішно повернувся на Землю

Рекордний політ навколо Місяця завершено

Історичний етап освоєння космосу завершено. Капсула космічного корабля «Оріон» із чотирма астронавтами на борту успішно приводнилася в Тихому океані, завершивши першу за понад 50 років пілотовану місію до Місяця. Цей політ став найвіддаленішою подорожжю людини вглиб космосу в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NASA.

Космічний корабель «Оріон», витримавши екстремальні температури під час входу в атмосферу Землі, розкрив парашути та м'яко спустився на воду.

«Капсула «Оріон» із чотирма астронавтами близько 03:00 за Києвом приводнилася в Тихому океані, біля узбережжя Сан-Дієго. Згодом усіх членів екіпажу успішно евакуювали рятувальні групи», – йдеться у звіті місії.

Американо-канадська група астронавтів провела в космосі майже 10 діб. Головним досягненням місії «Артеміда II» (Artemis II) стала відстань, на яку людині вдалося віддалитися від нашої планети. Максимальна відстань від Землі, яку подолала людина наразі складає 406 770 км. Цей показник перевищив рекорди місій «Аполлон», зробивши екіпаж «Артеміди II» найбільш віддаленими від Землі людьми в історії людства.

Місія була міжнародною та інклюзивною, об'єднавши досвідчених пілотів та науковців:

Рід Вайзмен (NASA): командир місії.

Віктор Гловер (NASA): пілот, перший афроамериканець, який здійснив політ до Місяця.

Крістіна Кук (NASA): спеціалістка місії, перша жінка в місячній експедиції.

Джеремі Гансен (CSA): спеціаліст місії, перший канадець, який досяг околиць Місяця.

«Главком» писав, що космічний корабель Orion із чотирма астронавтами на борту успішно здійснив обліт Місяця та взяв курс на Землю. Під час цієї історичної фази місії екіпаж подолав позначку у 400 000 км від нашої планети, побивши рекорд дальності польоту людини в космос.

Очікується, що капсула з астронавтами приводиться у Тихому океані поблизу берегів Каліфорнії у п'ятницю, 10 квітня 2026 року. Цей політ є фінальним випробуванням перед наступним етапом – висадкою людей на поверхню Місяця, яка запланована на 2028 рік.

Artemis II стала першим пілотованим польотом у глибокий космос із 1970 року. Основна мета місії – перевірка систем корабля Orion, умов життєзабезпечення та підготовка до майбутньої висадки людей на Місяць, запланованої в межах програми Artemis.

До слова, астронавти місії NASA, які залишили навколоземну орбіту, поділилися першими кадрами нашої планети. Знімок, зроблений з борту корабля Orion, миттєво став вірусним, нагадавши людству про легендарний «Схід Землі» 1968 року.