У NASA показали тест-драйв нового марсоходу



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У космос марсохід планують запускати у липні-серпні 2020 року

Марсохід Аерокосмічного управління США Mars-2020 пройшов тест-драйв у лабораторії реактивного руху NASA. У космос його планують запускати у липні-серпні 2020 року.

Про це йдеться у відеоролику NASA.

Зазначається, що Mars-2020 прокотився по невеликих рампах вперед-назад і зробив кілька інших маневрів у лабораторії реактивного руху.

Як повідомляють у NASA, Марсохід буде шукати ознаки мікробного життя, аналізувати клімат і геологію, а також збирати зразки на Марсі. Апарат NASA повинен приземлитися у кратері Джезеро 18 лютого 2021 року.

Творчі Mars-2020 переконують, що він зможе приймати більше самостійних рішень, ніж його попередники, а конструкція в апарату більш стійка.

Раніше повідомляли, що на марсохід Mars-2020 встановили безпілотний апарат Mars Helicopter. Якщо все піде за планом, то цей дрон може стати першим літальним апаратом, який працюватиме в атмосфері Марсу.

Вага безпілотника становить 1,8 кілограма, він оснащений акумуляторами, які підзаряджаються від сонячних панелей, кольоровою камерою і системами навігації й передачі даних.

Основне завдання Mars Helicopter полягає у перевірці здатності безпілотників для досліджень важкодоступних місць на Марсі.