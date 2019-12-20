У NASA показали тест-драйв нового марсоходу
У космос марсохід планують запускати у липні-серпні 2020 року
Марсохід Аерокосмічного управління США Mars-2020 пройшов тест-драйв у лабораторії реактивного руху NASA. У космос його планують запускати у липні-серпні 2020 року.
Про це йдеться у відеоролику NASA.
Зазначається, що Mars-2020 прокотився по невеликих рампах вперед-назад і зробив кілька інших маневрів у лабораторії реактивного руху.
Як повідомляють у NASA, Марсохід буде шукати ознаки мікробного життя, аналізувати клімат і геологію, а також збирати зразки на Марсі. Апарат NASA повинен приземлитися у кратері Джезеро 18 лютого 2021 року.
Творчі Mars-2020 переконують, що він зможе приймати більше самостійних рішень, ніж його попередники, а конструкція в апарату більш стійка.
Раніше повідомляли, що на марсохід Mars-2020 встановили безпілотний апарат Mars Helicopter. Якщо все піде за планом, то цей дрон може стати першим літальним апаратом, який працюватиме в атмосфері Марсу.
Вага безпілотника становить 1,8 кілограма, він оснащений акумуляторами, які підзаряджаються від сонячних панелей, кольоровою камерою і системами навігації й передачі даних.
Основне завдання Mars Helicopter полягає у перевірці здатності безпілотників для досліджень важкодоступних місць на Марсі.