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    Технології

    У NASA показали тест-драйв нового марсоходу

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    У NASA показали тест-драйв нового марсоходу

    У космос марсохід планують запускати у липні-серпні 2020 року

    Марсохід Аерокосмічного управління США Mars-2020 пройшов тест-драйв у лабораторії реактивного руху NASA. У космос його планують запускати у липні-серпні 2020 року.

    Про це йдеться у відеоролику NASA.

    Зазначається, що Mars-2020 прокотився по невеликих рампах вперед-назад і зробив кілька інших маневрів у лабораторії реактивного руху.

    Як повідомляють у NASA, Марсохід буде шукати ознаки мікробного життя, аналізувати клімат і геологію, а також збирати зразки на Марсі. Апарат NASA повинен приземлитися у кратері Джезеро 18 лютого 2021 року.

    Творчі Mars-2020 переконують, що він зможе приймати більше самостійних рішень, ніж його попередники, а конструкція в апарату більш стійка.

    Раніше повідомляли, що на марсохід Mars-2020 встановили безпілотний апарат Mars Helicopter. Якщо все піде за планом, то цей дрон може стати першим літальним апаратом, який працюватиме в атмосфері Марсу.

    Вага безпілотника становить 1,8 кілограма, він оснащений акумуляторами, які підзаряджаються від сонячних панелей, кольоровою камерою і системами навігації й передачі даних.

    Основне завдання Mars Helicopter полягає у перевірці здатності безпілотників для досліджень важкодоступних місць на Марсі.

    США космос NASA
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