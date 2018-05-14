Астрономи попереджають: до Землі наближається «зниклий» астероїд

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Астероїд 2010 WC9 летить зі швидкістю 28555 миль/год

До Землі наближається «зниклий» астероїд 2010 WC9. Про це повідомляє EarthSky з посиланням на співробітників британської обсерваторії Northolt Branch.

Вперше 2010 WC9 помітили 30 листопада 2010 за допомогою Каталінского небесного огляду в Арізоні. Астрономам вдалося поспостерігати за космічним об’єктом лише до першого грудня, після чого він зник з поля зору.

Майже через вісім років працівникам американської обсерваторії знову вдалося зафіксувати 2010 WC9.

Астероїд 2010 WC9 пройде приблизно на половину відстані Місяця у вівторок, 15 травня 2018 року (близько 203 тисяч кілометрів від Землі - 0,53 відстані від нашої планети до Місяця), його швидкість складе близько 46 тисяч кілометрів на годину. Діаметр об’єкта варіюється в межах 60-130 метрів.

Астероїд 2010 WC9 летить зі швидкістю 28555 миль/год (46116 км/год).

Астрономи підкреслюють, що загрози зіткнення немає.

Нагадаємо, фахівці з кафедри астрономії, геодезії та моніторингу навколишнього середовища Інституту природничих наук і математики попередили про наближення до Землі астероїду 444193.

Небесне тіло, відкрите 30 вересня 2005 року, вважається потенційно небезпечним. Астероїд має значні розміри: діаметр 1,43 км і, якщо вірити астрофізикам, зараз він прямує до Землі.

Швидкість небесного каменю становить 49,6 тисячі км / год, за даними експертів в області астрономії, астероїд мине земну кулю на відстані в 9,2 млн км.

Наступного разу небезпечний астероїд підлетить до Землі 8 листопада 2027 року.